Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей

Лос-Анджелес, 20 мая. Певица Кэти Перри и звезда «Властелина колец» Орландо Блум сыграли тайную свадьбу, на которую не пригласили даже близких друзей.

О прошедшем торжестве рассказал Us Weekly радиоведущий Бобби Боунс, друг звездной пары.

«Она [свадьба — Прим. ФАН] была настолько маленькой, что я не получил этого приглашения», — посетовал он.

Перри и Блум объявили о помолвке в конце февраля 2019 года и планировали сыграть свадьбу в конце года. Однако спустя какое-то время свадьбу перенесли на начало 2020 года из-за проблем с организацией торжества. Тут уже вмешалась и пандемия коронавируса, так что мероприятие снова сорвалось.

instagram.com / @orlandobloom

Слухи о тайной свадьбе стали появляться в марте 2021 года, однако пара никак не комментировала предположения СМИ. Теперь же Боунс фактически подтвердил информацию.

«Я не ходил на свадьбу, — сообщил он. — И я понял почему [не пригласили], хотя и ревновал».

Блум и Перри начали встречаться еще в 2016 году, но спустя чуть более года расстались. Они возобновили свои отношения в феврале 2018 года, а вскоре у них родилась дочка Дейзи, которой сейчас 8 месяцев. У Блума также есть 10-летний сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр, с которой он развелся в 2013 году. Перри, в свою очередь, ранее была замужем за Расселом Брэндом с 2010 по 2012 год.

instagram.com / @katyperry

В конце марта Орландо Блум в одном из интервью откровенно рассказал об интимной жизни с певицей после рождения их дочери. Звезда «Пиратов Карибского моря» пожаловался, что ему недостаточно секса. Блум добавил, что ему доводилось воздерживаться в течение полугода до встречи с Кэти Перри. Актер пошел на эти жертвы по собственной воле, поскольку хотел переосмыслить отношение к женщинам.