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Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
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Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
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Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
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Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
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Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
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Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей

  /   Обновлено: 20 мая 2021 01:01
Шоу-бизнес
Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей
Global Look Press  /  ImagePressAgency/face to face

Лос-Анджелес, 20 мая. Певица Кэти Перри и звезда «Властелина колец» Орландо Блум сыграли тайную свадьбу, на которую не пригласили даже близких друзей.

О прошедшем торжестве рассказал Us Weekly радиоведущий Бобби Боунс, друг звездной пары.

«Она [свадьба — Прим. ФАН] была настолько маленькой, что я не получил этого приглашения», — посетовал он.

Перри и Блум объявили о помолвке в конце февраля 2019 года и планировали сыграть свадьбу в конце года. Однако спустя какое-то время свадьбу перенесли на начало 2020 года из-за проблем с организацией торжества. Тут уже вмешалась и пандемия коронавируса, так что мероприятие снова сорвалось.

Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей
instagram.com  / @orlandobloom

Слухи о тайной свадьбе стали появляться в марте 2021 года, однако пара никак не комментировала предположения СМИ. Теперь же Боунс фактически подтвердил информацию.

«Я не ходил на свадьбу, — сообщил он. — И я понял почему [не пригласили], хотя и ревновал».

Блум и Перри начали встречаться еще в 2016 году, но спустя чуть более года расстались. Они возобновили свои отношения в феврале 2018 года, а вскоре у них родилась дочка Дейзи, которой сейчас 8 месяцев. У Блума также есть 10-летний сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр, с которой он развелся в 2013 году. Перри, в свою очередь, ранее была замужем за Расселом Брэндом с 2010 по 2012 год.

Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей
instagram.com  / @katyperry

В конце марта Орландо Блум в одном из интервью откровенно рассказал об интимной жизни с певицей после рождения их дочери. Звезда «Пиратов Карибского моря» пожаловался, что ему недостаточно секса. Блум добавил, что ему доводилось воздерживаться в течение полугода до встречи с Кэти Перри. Актер пошел на эти жертвы по собственной воле, поскольку хотел переосмыслить отношение к женщинам.

кэти перри шоу-бизнес орландо блум
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Все новости / Шоу-бизнес / Орландо Блум и Кэти Перри сыграли свадьбу втайне от друзей
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