Оксана Самойлова шокировала поклонников чересчур огромными губами

Москва, 20 мая. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова решила уменьшить губы, но процедура дала неожиданный обратный результат.

После четвертых родов светская львица вплотную занялась своей внешностью. Ранее она сообщила, что отправилась на операцию по коррекции груди, а теперь решилась убрать косметические препараты из губ, чтоб вернуть им более естественную форму. Для этого внутрь вводится специальный препарат, однако реакция на инъекцию оказалась шокирующей — верхняя губа Самойловой неестественно вздулась.

Pr Scr instagram.com / @samoylovaoxana

«Шикарные губы, — поделилась жена Джигана с поклонниками в сторис Instagram. — Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!».

На записи видно, как в клинику приехал брат брюнетки и был крайне удивлен ее видом. Правда, спустя несколько часов отек начал спадать, и лицо Самойловой уже перестало быть столь пугающим.

«Уже уменьшились, пока ехала. А я хотела домашних шокировать!» — пошутила она.

Pr Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Самойлова с семьей только что вернулась из отпуска, который они провели на Мальдивах. Супружеская пара опубликовала снимки, сделанные во время празднования свадьбы друзей. Однако зоркие подписчики обратили внимание на несчастное лицо рэпера.