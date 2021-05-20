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Политика
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02:05
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02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
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Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
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Оксана Самойлова шокировала поклонников чересчур огромными губами

  /   Обновлено: 20 мая 2021 01:01
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова шокировала поклонников чересчур огромными губами
instagram.com  /  @samoylovaoxana

Москва, 20 мая. Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова решила уменьшить губы, но процедура дала неожиданный обратный результат.

После четвертых родов светская львица вплотную занялась своей внешностью. Ранее она сообщила, что отправилась на операцию по коррекции груди, а теперь решилась убрать косметические препараты из губ, чтоб вернуть им более естественную форму. Для этого внутрь вводится специальный препарат, однако реакция на инъекцию оказалась шокирующей — верхняя губа Самойловой неестественно вздулась.

Оксана Самойлова шокировала поклонников чересчур огромными губами
Pr Scr instagram.com  / @samoylovaoxana

«Шикарные губы, — поделилась жена Джигана с поклонниками в сторис Instagram. — Не зря я боялась на это идти, чувствовала, что так будет. У меня адская реакция на лекарство! Всем слабонервным лучше не смотреть, потому что это реально жесть!».

На записи видно, как в клинику приехал брат брюнетки и был крайне удивлен ее видом. Правда, спустя несколько часов отек начал спадать, и лицо Самойловой уже перестало быть столь пугающим.

«Уже уменьшились, пока ехала. А я хотела домашних шокировать!» — пошутила она.

Оксана Самойлова шокировала поклонников чересчур огромными губами
Pr Scr instagram.com  / @samoylovaoxana

Самойлова с семьей только что вернулась из отпуска, который они провели на Мальдивах. Супружеская пара опубликовала снимки, сделанные во время празднования свадьбы друзей. Однако зоркие подписчики обратили внимание на несчастное лицо рэпера.

самойлова косметология пластическая хирургия джиган
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