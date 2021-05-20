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новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
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Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
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Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки

Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
Федеральное агентство новостей

Каир, 20 мая. Высокопоставленная делегация из Египта сегодня посетила Рамаллу, где прошло обсуждение соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Усилиями арабских стран во главе с Египтом движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу в течение 24 часов, заявил исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

«Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы», — сказал он.

Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает активные усилия по скорейшему прекращению огня, контактируя с обеими сторонами. Раджуб пообещал, что после переговоров ситуация вокруг ближневосточного урегулирования не будет такой, как 10 дней назад.

Накануне RT сообщал о том, что истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС. Комплекс находился в здании в районе Джабалии.

израиль палестина хамас
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