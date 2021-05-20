Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки

Каир, 20 мая. Высокопоставленная делегация из Египта сегодня посетила Рамаллу, где прошло обсуждение соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Усилиями арабских стран во главе с Египтом движение ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, которое может вступить в силу в течение 24 часов, заявил исполнительный секретарь Центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб.

«Мы ожидаем, что текущие бои прекратятся в ближайшие часы», — сказал он.

Каир, традиционно выступающий посредником между палестинцами и израильтянами, предпринимает активные усилия по скорейшему прекращению огня, контактируя с обеими сторонами. Раджуб пообещал, что после переговоров ситуация вокруг ближневосточного урегулирования не будет такой, как 10 дней назад.

Накануне RT сообщал о том, что истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС. Комплекс находился в здании в районе Джабалии.