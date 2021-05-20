Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении

Москва, 20 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении, добавив, что ее наряды и манеры могут дать ей преимущество среди других конкурсантов.

Лидер ЛДПР объяснил, что критика в ее адрес — исключительно внутринациональный вопрос. Он объяснил это крылатым выражением: «не нужно выносить сор из избы». Внутри партии уже обсуждали текст песни Манижи и пришли к выводу, что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, а также безотцовщину в России.

«Но коли ее уже выдвинули, коли она уже представляет Россию — за кого же нам ещё болеть, как не за нее? <...> Я желаю удачи Маниже на Евровидении, чтобы она заняла максимально высокую строчку, в идеале – первое место», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в последние годы на международном конкурсе соревнуются не столько в пении, сколько в том, чтобы удивить чем-то публику. Он назвал преимущество Манижи среди конкурсантов.

«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», — заключил Жириновский.

Напомним, 18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал Евровидения. По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman, вошла в финал конкурса. Вместе с ней за победу продолжат бороться артисты с Украины, Мальты, Кипра, из Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, Норвегии и Израиля. Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 20 мая, а финал — в субботу, 22-го, сообщает RT.