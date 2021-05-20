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00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
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Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
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Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
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Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении

Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 20 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал Маниже победы на Евровидении, добавив, что ее наряды и манеры могут дать ей преимущество среди других конкурсантов.

Лидер ЛДПР объяснил, что критика в ее адрес — исключительно внутринациональный вопрос. Он объяснил это крылатым выражением: «не нужно выносить сор из избы». Внутри партии уже обсуждали текст песни Манижи и пришли к выводу, что он уничижителен по отношению к русской женщине: высмеивает фигуру, а также безотцовщину в России.

«Но коли ее уже выдвинули, коли она уже представляет Россию — за кого же нам ещё болеть, как не за нее? <...> Я желаю удачи Маниже на Евровидении, чтобы она заняла максимально высокую строчку, в идеале – первое место», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в последние годы на международном конкурсе соревнуются не столько в пении, сколько в том, чтобы удивить чем-то публику. Он назвал преимущество Манижи среди конкурсантов.

«То бородатая женщина победила, то какие-то монстры от Финляндии. Может быть, такая слегка цыганская песня, наряды и манеры Манижи действительно дадут ей преимущество», — заключил Жириновский.

Напомним, 18 мая в Роттердаме прошел первый полуфинал Евровидения. По итогам голосования членов жюри и зрителей в финал российская исполнительница Manizha, представившая песню Russian Woman, вошла в финал конкурса. Вместе с ней за победу продолжат бороться артисты с Украины, Мальты, Кипра, из Азербайджана, Литвы, Швеции, Бельгии, Норвегии и Израиля. Второй полуфинал Евровидения состоится в четверг, 20 мая, а финал — в субботу, 22-го, сообщает RT.

Жириновский евровидение лдпр политика Манижа
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