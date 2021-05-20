Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин

Австралийские ученые в ходе масштабного исследования выяснили, какие черты партнера определяют сексуальную привлекательность для мужчин и женщин в разных возрастах.

Ученые из Технологического университета Квинсленда провели анализ ответов более 7 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Согласно данным, предпочтения при выборе партнера основаны на трех основных областях: внешний вид (эстетика), личные характеристики и качества (личность), а также интеллект, образование и доход (ресурс).

Различия между мужчинами и женщинами

«Как показывает наше исследование, индивидуальные различия в предпочтениях по каждой из этих характеристик различаются между мужчинами и женщинами, а также с возрастом. Однако, несмотря на значительные половые различия, мужчины и женщины отдали в целом одинаковый приоритет измеряемым предпочтениям, что согласуется с моделью взаимного выбора партнера или более широкой гипотезой гендерного сходства», — пришли к выводу исследователи.

Однако есть и значимые половые различия внутри обозначенных признаков. К примеру, в среднем женщины оценивают возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональную связь на несколько пунктов выше, чем мужчины.

Результаты также показали, что мужчины отдают приоритет привлекательности и физическому строению партнера по сравнению с женщинами, которые первыми выбирали образование и интеллект.

«Такие результаты согласуются с результатами предыдущих исследований, подтверждающих половые различия в соответствии с предсказаниями теории родительских инвестиций», — говорится в исследовании, авторы которого подтвердили, что наличие ресурсов у мужчин и плодовитость женщин являются важными факторами при выборе партнера.

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Черты сексуальной привлекательности

Различия в воспринимаемой важности характеристик для сексуального влечения также расходятся в зависимости от пола и возраста. Причем для обоих полов предпочтение привлекательности снижается с возрастом, а такие качества, как открытость и доверие наоборот с возрастом становятся более значимы.

Внешность партнера была наиболее важна для мужчин в возрасте от 30 до 40 лет. Женщины же в этом возрасте и в категории от 40 до 55 отдавали явное предпочтение интеллекту, как признаку сексуальности мужчин.

Однако ученые подчеркивают, что эти показатели меняются в зависимости от состава семьи респондентов и некоторых других качеств.

«Более образованные женщины выражают более высокое относительное предпочтение эстетике, а более привлекательные женщины демонстрируют более высокое относительное предпочтение личности. Мы также обнаруживаем абсолютные различия для женщин с детьми, которые уделяют больше внимания личности, тогда как мужчины с детьми считают эту черту менее важной», — говорится в исследовании.

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Ключевая точка сходства

Фактически, исследования показали, что женщины демонстрируют гораздо более строгие предпочтения, чем мужчины, в отношении партнеров с хорошим потенциалом заработка или высшего образования, особенно в годы пика фертильности. Мужчинам же, напротив, «в основном нужно инвестировать время, необходимое для совокупления».

Эстетика, такая как возраст, привлекательность и симметрия физического телосложения или черт, подразумевает меньшую вероятность заболевания или наличия предков, предрасположенных к патогенам. Люди используют эти мгновенно узнаваемые характеристики, чтобы оценить партнера. Поэтому то, что привлекает человека к партнеру — то, что средний человек считает «сексуальным», — это неотъемлемая часть краткосрочных или долгосрочных стратегий выбора партнера и, по сути, ключевая точка сходства или различия между полами, резюмировали австралийские ученые.