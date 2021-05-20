Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ

Москва, 20 мая. Премьера боевика "Турист" о работе российских инструкторов в ЦАР состоялась в эфире телеканала НТВ.

Центром повествования является история российского инструктора с позывным Турист. Он прибывал в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучать военнослужащих FACA основам тактики. Неожиданно россиянин попадает в эпицентр набирающего силу конфликта — радикалы под руководством экс-президента Франсуа Бозизе совершают попытку переворота.

Инструктору приходится брать в руки оружие, чтобы защитить мирных жителей республики. Только благодаря дружбе, взаимовыручке и мужеству Туристу удается преодолеть все свалившиеся на него испытания.

Автор сценария киноленты выступил Владимир Измайлов. Режиссер-постановщик — Андрей Батов. Главные роли исполняют актеры Алексей Шевченков, Евгений Терских, Александр Барановский, Владимир Петров, Сергей Воробьев, Георгий Болонев и другие.