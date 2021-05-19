Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года

Москва, 19 мая. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы опроверг связь убийства госслужащей из Улан-Удэ с делом о покушении 2007 года.

Источник ФАН подтвердил обнаружение тела с признаками насильственной смерти утром. Предположительно, это труп бывшей чиновницы.

«По поводу 2007 года - это давнее дело. К сегодняшнему трупу не относится», — сообщил источник.

Накануне сообщалось, что бездыханное тело Аллы Пронькиной нашли около водоема с признаками асфиксии. Женщина известна тем, что в 2007 году правоохранители предотвратили покушение на ее жизнь.