Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 00:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
Все новости
20 мая 00:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
Все новости

Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу

Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
gryzlov.ru

Москва, 19 мая. Украинская сторона уклоняется от прямого диалога с Донбассом и блокирует работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил по итогам заседания 19 мая полпред РФ Борис Грызлов.

По его словам, представители Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) предложили возобновить совместную с Киевом работу над проектом дорожной карты по урегулированию в регионе на основе Минских соглашений. Но украинская сторона не дает на предложение ответа.

«При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога. Закономерно возникает вопрос, желает ли Украина закончить конфликт, или это не входит в ее планы», — цитирует Грызлова ТАСС.

Он уточнил, что отказ Киева от полноценного общения усугубляет ситуацию. ОБСЕ полпред России обвинил в недостаточно активных усилиях по установлению перемирия. Грызлов подчеркнул, что с украинской стороны по всей линии соприкосновения продолжаются, а накануне встречи контактной группы усилились, обстрелы. Но даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Киев не планирует наказывать силовиков, считает полпред РФ.

Ранее зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что своими обещаниями помочь Украине США не способствуют урегулированию в Донбассе, но подталкивают Киев к более агрессивным действиям в отношении России, сообщает «Парламентская газета». По мнению сенатора, госсекретарь США Энтони Блинкен должен был посоветовать Киеву выполнять Минские соглашения.

украина донбасс грызлов ткг
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 83061 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 61767 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 45603 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 40226 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 35586 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Политика / Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
Рейтинг@Mail.ru