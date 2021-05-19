Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу

Москва, 19 мая. Украинская сторона уклоняется от прямого диалога с Донбассом и блокирует работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ), заявил по итогам заседания 19 мая полпред РФ Борис Грызлов.

По его словам, представители Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) предложили возобновить совместную с Киевом работу над проектом дорожной карты по урегулированию в регионе на основе Минских соглашений. Но украинская сторона не дает на предложение ответа.

«При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога. Закономерно возникает вопрос, желает ли Украина закончить конфликт, или это не входит в ее планы», — цитирует Грызлова ТАСС.

Он уточнил, что отказ Киева от полноценного общения усугубляет ситуацию. ОБСЕ полпред России обвинил в недостаточно активных усилиях по установлению перемирия. Грызлов подчеркнул, что с украинской стороны по всей линии соприкосновения продолжаются, а накануне встречи контактной группы усилились, обстрелы. Но даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Киев не планирует наказывать силовиков, считает полпред РФ.

Ранее зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что своими обещаниями помочь Украине США не способствуют урегулированию в Донбассе, но подталкивают Киев к более агрессивным действиям в отношении России, сообщает «Парламентская газета». По мнению сенатора, госсекретарь США Энтони Блинкен должен был посоветовать Киеву выполнять Минские соглашения.