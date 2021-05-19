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новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
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Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
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Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа

Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 19 мая. Экс-президент США Дональд Трамп с момента ухода из Белого дома получил в качестве президентской пенсии более 65 тысяч долларов, сообщает Business Insider.

Годовой размер президентской пенсии составляет в США около 221 тысячи долларов. Зарплата действующего президента почти в два раза больше — 400 тысяч долларов в год.

Трамп передал полномочия главы государства новому президенту США Джо Байдену 20 января. Известно, что будучи миллиардером, Трамп на посту президента отказывался от зарплаты, перечисляя средства различным министерствам и направляя их на благотворительность, в том числе на разработку лекарств от COVID-19.

Осенью прошлого года СМИ раскрыли финансовые потери Трампа, за год они составили 600 миллионов долларов. Подешевели практически все активы экс-президента США. Сильнее всего обесценились его здания в Нью-Йорке и гольф-клуб в Майами. Состояние бывшего президента США на тот период оценивалось в 2,5 миллиарда долларов.

В марте Трамп заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на новых президентских выборах. На Конференции консервативного политического действия в Орландо республиканец высказал мнение, что действующий глава государства не смог обеспечить соблюдение американских законов, сообщает «Парламентская газета».

Трамп уверен, что демократов по этой причине на промежуточных выборах ждет «сокрушительное поражение», и через четыре года они потеряют Белый дом. Экс-президент заявил, что, возможно, решит «победить их в третий раз».

сша трамп пенсия
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