Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа

Вашингтон, 19 мая. Экс-президент США Дональд Трамп с момента ухода из Белого дома получил в качестве президентской пенсии более 65 тысяч долларов, сообщает Business Insider.

Годовой размер президентской пенсии составляет в США около 221 тысячи долларов. Зарплата действующего президента почти в два раза больше — 400 тысяч долларов в год.

Трамп передал полномочия главы государства новому президенту США Джо Байдену 20 января. Известно, что будучи миллиардером, Трамп на посту президента отказывался от зарплаты, перечисляя средства различным министерствам и направляя их на благотворительность, в том числе на разработку лекарств от COVID-19.

Осенью прошлого года СМИ раскрыли финансовые потери Трампа, за год они составили 600 миллионов долларов. Подешевели практически все активы экс-президента США. Сильнее всего обесценились его здания в Нью-Йорке и гольф-клуб в Майами. Состояние бывшего президента США на тот период оценивалось в 2,5 миллиарда долларов.

В марте Трамп заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на новых президентских выборах. На Конференции консервативного политического действия в Орландо республиканец высказал мнение, что действующий глава государства не смог обеспечить соблюдение американских законов, сообщает «Парламентская газета».

Трамп уверен, что демократов по этой причине на промежуточных выборах ждет «сокрушительное поражение», и через четыре года они потеряют Белый дом. Экс-президент заявил, что, возможно, решит «победить их в третий раз».