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20 мая 00:39
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новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
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Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
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Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара

ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
twitter.com  /  @CENTRO20_21

Банги, 19 мая. Автомобиль танзанийских миротворцев ООН (МИНУСКА) протаранил мотоциклетное такси, в результате чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Для того чтобы уладить ситуацию, сотрудники МИНУСКА предложили передать родителям погибшего 1000 франков КФА (около 2 долларов) и немного еды, что привело их в ярость. Они пригрозили танзанийцам подать заявление в полицию. После чего миротворцы уехали в неизвестном направлении, погрузив тело и мотоцикл в машину.

Население ЦАР также отреагировало на этот инцидент. Люди вышли на митинг, протестуя против деятельности ООН в Центральноафриканской республике.

«Действия миротворцев бесчеловечны. Как они могли предложить семье погибшего 1000 франков?! Человеческая жизнь бесценна. Мы больше не хотим видеть их здесь. Это действительно ужасное происшествие», — пожаловался местный житель.

Ранее центральноафриканцы организовали демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной миссии ООН. Они потребовали скорейшего вывода «голубых касок» из страны.

оон цар минуска
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