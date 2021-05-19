Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара

Банги, 19 мая. Автомобиль танзанийских миротворцев ООН (МИНУСКА) протаранил мотоциклетное такси, в результате чего водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте.

Для того чтобы уладить ситуацию, сотрудники МИНУСКА предложили передать родителям погибшего 1000 франков КФА (около 2 долларов) и немного еды, что привело их в ярость. Они пригрозили танзанийцам подать заявление в полицию. После чего миротворцы уехали в неизвестном направлении, погрузив тело и мотоцикл в машину.

Население ЦАР также отреагировало на этот инцидент. Люди вышли на митинг, протестуя против деятельности ООН в Центральноафриканской республике.

«Действия миротворцев бесчеловечны. Как они могли предложить семье погибшего 1000 франков?! Человеческая жизнь бесценна. Мы больше не хотим видеть их здесь. Это действительно ужасное происшествие», — пожаловался местный житель.

Ранее центральноафриканцы организовали демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной миссии ООН. Они потребовали скорейшего вывода «голубых касок» из страны.