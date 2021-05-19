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00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
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Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
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Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США

Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 19 мая. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно очень слаб.

Пушков отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас выстраивает на своем опыте в политике и интриге линию в отношениях с «главным политическим спонсором» администрацией президента США Джо Байдена. Зеленский же тем временем ничему не учится.

«Он делает ставку на тотальную дискредитацию Зеленского в глазах американцев, а тот ничего, кроме сервильности, не может этому противопоставить. Сервильность же сама по себе, без мозгов и политического опыта, американцам не слишком интересна: в политическом Киеве почти все такие», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее Пушков отреагировал на новость о запрете федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Он отметил, что Крым вошел в состав России, когда США еще не было.

порошенко зеленский пушков
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