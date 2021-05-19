Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США

Москва, 19 мая. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действительно очень слаб.

Пушков отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас выстраивает на своем опыте в политике и интриге линию в отношениях с «главным политическим спонсором» администрацией президента США Джо Байдена. Зеленский же тем временем ничему не учится.

«Он делает ставку на тотальную дискредитацию Зеленского в глазах американцев, а тот ничего, кроме сервильности, не может этому противопоставить. Сервильность же сама по себе, без мозгов и политического опыта, американцам не слишком интересна: в политическом Киеве почти все такие», — написал сенатор в Telegram-канале.

Ранее Пушков отреагировал на новость о запрете федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом. Он отметил, что Крым вошел в состав России, когда США еще не было.