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20 мая 00:39
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новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
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Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
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Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве

  /   Обновлено: 19 мая 2021 23:17
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
pixabay.com

Москва, 19 мая. Бездыханное тело Аллы Пронькиной нашли около водоема с признаками асфиксии. Следователи выясняют обстоятельства ее гибели.  

Молодая женщина работала начальником юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по РБ. В 2007 году правоохранители предотвратили покушение на ее жизнь. Бывшие коллеги хотели наказать ее за увольнение, жестко избив арматурой.

Преступление сорвалось, однако киллеры не смогли успокоиться. Сегодня женщина была найдена с пакетом на голове в столице. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Накануне Щербинский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Никиту Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле в Новой Москве. Об этом сообщал RT с отсылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

москва происшествие
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Все новости / Происшествия / Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
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