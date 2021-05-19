Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве

Москва, 19 мая. Бездыханное тело Аллы Пронькиной нашли около водоема с признаками асфиксии. Следователи выясняют обстоятельства ее гибели.

Молодая женщина работала начальником юридического отдела Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ по РБ. В 2007 году правоохранители предотвратили покушение на ее жизнь. Бывшие коллеги хотели наказать ее за увольнение, жестко избив арматурой.

Преступление сорвалось, однако киллеры не смогли успокоиться. Сегодня женщина была найдена с пакетом на голове в столице. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Накануне Щербинский районный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Никиту Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле в Новой Москве. Об этом сообщал RT с отсылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.