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01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
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Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
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Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
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01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
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Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве

ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
Кадр из фильма «Турист»  /  Prnt scrn

Москва, 20 мая. Премьера отечественного боевика «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в эфире телеканала НТВ. По оценкам зрителей, фильм вышел потрясающим.

Картина основана на событиях, произошедших в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года. Тогда на фоне всеобщих выборов в стране активизировались бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», сколоченного экс-президентом Франсуа Бозизе.

Они пытались сорвать голосование и устроить государственный переворот в республике. Однако грамотные действия национальной армии (FACA), подготовленной российскими специалистами, помешали планам боевиков.

В центре повествования история инструктора из РФ с позывным Турист, который прибыл в ЦАР, чтобы обучать военнослужащих FACA основам тактики. Внезапно он оказывается в центре набирающего силу конфликта и вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить мирных жителей республики.

Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

В этом и состоит единственное серьезное отличие картины от реальности. Работающие в ЦАР российские инструкторы, которые находятся в стране по приглашению законного правительства и с ведома Совбеза ООН, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением и консультированием военнослужащих FACA.

Фильм «Турист» стал уникальным явлением для отечественного кинематографа. Во-первых, над картиной работал совместный творческий коллектив из РФ и ЦАР. Причем в боевике задействовано около 700 африканских актеров. Во-вторых, между событиями, послужившими основой для кино, и его выходом в свет прошло всего несколько месяцев.

Кроме того, ранее никто не снимал художественных фильмов о ЦАР. Центральноафриканская премьера картины состоялась 14 мая в столице республики — городе Банги. Местные жители с восторгом встретили фильм. За первые два дня проката его увидели около 70 000 зрителей.

Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
Федеральное агентство новостей  / 

Военный писатель Алексей Суконкин, находящийся во Владивостоке, смог посмотреть картину раньше, чем жители европейской части России. По его словам, в создании фильма принимали участие грамотные консультанты, в связи с чем происходящие на экране события выглядят на редкость достоверно.

африка цар
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