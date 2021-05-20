Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве

Москва, 20 мая. Премьера отечественного боевика «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в эфире телеканала НТВ. По оценкам зрителей, фильм вышел потрясающим.
Картина основана на событиях, произошедших в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года. Тогда на фоне всеобщих выборов в стране активизировались бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», сколоченного экс-президентом Франсуа Бозизе.
Они пытались сорвать голосование и устроить государственный переворот в республике. Однако грамотные действия национальной армии (FACA), подготовленной российскими специалистами, помешали планам боевиков.
В центре повествования история инструктора из РФ с позывным Турист, который прибыл в ЦАР, чтобы обучать военнослужащих FACA основам тактики. Внезапно он оказывается в центре набирающего силу конфликта и вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить мирных жителей республики.
В этом и состоит единственное серьезное отличие картины от реальности. Работающие в ЦАР российские инструкторы, которые находятся в стране по приглашению законного правительства и с ведома Совбеза ООН, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением и консультированием военнослужащих FACA.
Фильм «Турист» стал уникальным явлением для отечественного кинематографа. Во-первых, над картиной работал совместный творческий коллектив из РФ и ЦАР. Причем в боевике задействовано около 700 африканских актеров. Во-вторых, между событиями, послужившими основой для кино, и его выходом в свет прошло всего несколько месяцев.
Кроме того, ранее никто не снимал художественных фильмов о ЦАР. Центральноафриканская премьера картины состоялась 14 мая в столице республики — городе Банги. Местные жители с восторгом встретили фильм. За первые два дня проката его увидели около 70 000 зрителей.
Военный писатель Алексей Суконкин, находящийся во Владивостоке, смог посмотреть картину раньше, чем жители европейской части России. По его словам, в создании фильма принимали участие грамотные консультанты, в связи с чем происходящие на экране события выглядят на редкость достоверно.