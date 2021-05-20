Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве

Москва, 20 мая. Премьера отечественного боевика «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в эфире телеканала НТВ. По оценкам зрителей, фильм вышел потрясающим.

Картина основана на событиях, произошедших в Центральноафриканской Республике в конце 2020 года. Тогда на фоне всеобщих выборов в стране активизировались бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», сколоченного экс-президентом Франсуа Бозизе.

Они пытались сорвать голосование и устроить государственный переворот в республике. Однако грамотные действия национальной армии (FACA), подготовленной российскими специалистами, помешали планам боевиков.

В центре повествования история инструктора из РФ с позывным Турист, который прибыл в ЦАР, чтобы обучать военнослужащих FACA основам тактики. Внезапно он оказывается в центре набирающего силу конфликта и вынужден взять в руки оружие, чтобы защитить мирных жителей республики.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

В этом и состоит единственное серьезное отличие картины от реальности. Работающие в ЦАР российские инструкторы, которые находятся в стране по приглашению законного правительства и с ведома Совбеза ООН, не участвуют в боевых действиях, а занимаются обучением и консультированием военнослужащих FACA.

Фильм «Турист» стал уникальным явлением для отечественного кинематографа. Во-первых, над картиной работал совместный творческий коллектив из РФ и ЦАР. Причем в боевике задействовано около 700 африканских актеров. Во-вторых, между событиями, послужившими основой для кино, и его выходом в свет прошло всего несколько месяцев.

Кроме того, ранее никто не снимал художественных фильмов о ЦАР. Центральноафриканская премьера картины состоялась 14 мая в столице республики — городе Банги. Местные жители с восторгом встретили фильм. За первые два дня проката его увидели около 70 000 зрителей.

Федеральное агентство новостей /

Военный писатель Алексей Суконкин, находящийся во Владивостоке, смог посмотреть картину раньше, чем жители европейской части России. По его словам, в создании фильма принимали участие грамотные консультанты, в связи с чем происходящие на экране события выглядят на редкость достоверно.