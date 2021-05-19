Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19

Москва, 19 мая. Группа медиков под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна не обнаружила связи между уровнем витамина D и вероятностью заражения коронавирусом.

В организме бывших носителей вируса часто наблюдается необычно низкий уровень витамина D, свидетельствуют истории болезней свыше 18 тыс. американцев, которые регулярно замеряли концентрацию витамина в организме и сдавали тесты на антитела. Однако нет подтверждений тому, что дефицит витамина D гарантирует заболеваемость COVID-19.

Результаты исследования показали, что уровень витамина D был ниже нормы у около 65% бывших носителей коронавируса, при этом серьезный недостаток витамина наблюдался у примерно 29% переболевших COVID-19. Анализ других побочных факторов показал, что необычно низкий уровень витамина D в организме был характерен для людей с иными проблемами: диабет, ожирение, гипертония. Также нехватка витамина D характерна для курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни.

Ранее Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с вакцинацией в мире. Как передавал RT, ученым и производителям вакцин необходимо работать совместно, чтобы добиться хороших результатов.