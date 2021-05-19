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19 мая 23:09
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новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости

Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19

Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 мая. Группа медиков под руководством научного директора компании Quest Diagnostics Ли Юнхуна не обнаружила связи между уровнем витамина D и вероятностью заражения коронавирусом.

В организме бывших носителей вируса часто наблюдается необычно низкий уровень витамина D, свидетельствуют истории болезней свыше 18 тыс. американцев, которые регулярно замеряли концентрацию витамина в организме и сдавали тесты на антитела. Однако нет подтверждений тому, что дефицит витамина D гарантирует заболеваемость COVID-19.

Результаты исследования показали, что уровень витамина D был ниже нормы у около 65% бывших носителей коронавируса, при этом серьезный недостаток витамина наблюдался у примерно 29% переболевших COVID-19. Анализ других побочных факторов показал, что необычно низкий уровень витамина D в организме был характерен для людей с иными проблемами: диабет, ожирение, гипертония. Также нехватка витамина D характерна для курильщиков и ведущих малоподвижный образ жизни.

Ранее Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с вакцинацией в мире. Как передавал RT, ученым и производителям вакцин необходимо работать совместно, чтобы добиться хороших результатов.

пандемия коронавирус COVID-19 pljhjdmt
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