Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе

Новокузнецк, 19 мая. К распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе может быть причастен восьмиклассник, говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Кемеровской области.

Инцидент произошел утром 19 мая, в результате распыления неизвестного газа в школе в больницы с отравлением попали 11 школьников. Состояние детей на момент эвакуации оценивалось как средней степени тяжести. Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту случившегося.

По данным следственного ведомства, родители одного из учеников получили от сына информацию о том, что у его одноклассника имелся с собой газовый баллончик. Позже был установлен ученик, предположительно, причастный к инциденту.

«В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы», — отметили в Следственном комитете.

Подростка опрашивают в присутствии педагога-психолога и законного представителя. Следователи устанавливают причину произошедшего, назначены химическая и ряд судебно-медицинских экспертиз.