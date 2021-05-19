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19 мая 23:09
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новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости

Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе

Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Новокузнецк, 19 мая. К распылению газа в школе Новокузнецка в Кузбассе может быть причастен восьмиклассник, говорится в сообщении пресс-службы СУСК по Кемеровской области.

Инцидент произошел утром 19 мая, в результате распыления неизвестного газа в школе в больницы с отравлением попали 11 школьников. Состояние детей на момент эвакуации оценивалось как средней степени тяжести. Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту случившегося.

По данным следственного ведомства, родители одного из учеников получили от сына информацию о том, что у его одноклассника имелся с собой газовый баллончик. Позже был установлен ученик, предположительно, причастный к инциденту.

«В ходе дальнейших совместных действий следователей и сотрудников правоохранительных органов был установлен 15-летний ученик 8-го класса, предположительно, причастный к распылению газа. По предварительной информации, он случайно распылил перцовый газ в коридоре 3-го этажа школы», — отметили в Следственном комитете.

Подростка опрашивают в присутствии педагога-психолога и законного представителя. Следователи устанавливают причину произошедшего, назначены химическая и ряд судебно-медицинских экспертиз.

газ кузбасс новокузнецк кемеровская область
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Все новости / Происшествия / Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
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