«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма

Москва, 19 мая. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на новость о запрете федеральным властям США признавать российский суверенитет над Крымом.

Алексей Пушков отметил, что Крым вошел в состав России, когда США еще не было. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Американский конгресс может запрещать что угодно своему правительству, однако он не может запретить жителям Крыма быть частью России и запретить нам ощущать Крым частью нашей страны», — написал Пушков.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий Белому дому признавать Крым частью России. Об этом сообщает Twitter пресс-офиса палаты.

Палата одобрила «Законопроект о непризнании присоединения Крыма». В его поддержку проголосовали 427 конгрессменов, против – только один.