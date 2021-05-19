Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах

Грозный, 19 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что решение об участие в выборах руководителя республики будет принято после изучения общественного мнения.

Выборы пройдут в сентябре. Кадыров сделал свое заявление на личной странице в «ВКонтакте».

«Я заявил, что не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения. Если даже несколько процентов населения выступят против моей кандидатуры, я не пойду на выборы», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что в Единый день голосования в Чечне планируется провести выборы трех уровней, среди которых федеральный, региональный и муниципальный. Он отметил, что это крайне важный день для будущего Чечни и всей России.

«Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с Избиркомом», — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни считает себя «пехотинцем» президента России Владимира Путина. Кадыров отметил, что ему сильно помогла поддержка главы государства.