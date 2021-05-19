Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов

Элиста, 19 мая. Генерального директора калмыцкой компании «Автоспецсервис» обвинили в уклонении от налоговых выплат на общую сумму в размере 72 млн рублей.

Об этом в среду сообщает пресс-служба республиканского СК РФ. В частности, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким пунктам части 2 статьи 199 УК РФ. Следствие утверждает, что с 2015 по 2017 год он уклонился от уплаты налогов на сумму 72 млн рублей.

Факты возможного преступления были выявлены в результате совместной работы ОЭБиПК МВД по Калмыкии и УФНС России по республике Калмыкия. Кроме того, к расследованию привлекались следователи СУ СК по региону, резюмировали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Ранее сообщалось, что проректор по капитальному строительству Мордовского государственного университета Степан Гудожников и гендиректор ООО «ЮК Сфера» Сергей Кичкин проходят подозреваемыми в получении крупной суммы денежных средств. Кроме того, в даче взятки подозревают и главу ООО «СаранскТехПрибор» Дмитрия Тюрина.