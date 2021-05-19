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19 мая 23:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости

Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме

Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Жульева

Москва, 19 мая. Поправки о бесплатном подведении газа к земельным участкам примут до конца весенней сессии, заявил председатель профильного комитета Госдумы Павел Завальный.

Соответствующий документ уже поступил в комитет ГД РФ по энергетике и будет рассмотрен на пленарном заседании в ближайшее время. Среди авторов поправок числятся председатели обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия» «Парламентская газета».

В начале мая гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках газификации. Газопровод будет прокладываться до границ земельного участка, далее за строительство сетей внутри будет оплачено самим потребителем.

россия госдума газификация
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