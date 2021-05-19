Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме

Москва, 19 мая. Поправки о бесплатном подведении газа к земельным участкам примут до конца весенней сессии, заявил председатель профильного комитета Госдумы Павел Завальный.

Соответствующий документ уже поступил в комитет ГД РФ по энергетике и будет рассмотрен на пленарном заседании в ближайшее время. Среди авторов поправок числятся председатели обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, сообщает со ссылкой на пресс-службу партии «Единая Россия» «Парламентская газета».

В начале мая гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов сообщил, что жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках газификации. Газопровод будет прокладываться до границ земельного участка, далее за строительство сетей внутри будет оплачено самим потребителем.