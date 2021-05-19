Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»

Москва, 19 мая. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой раскритиковал ЕГЭ и назвал экзамен «калькой с западных стандартов».

При этом он добавил, что ЕГЭ является насилием над детьми и над самой идеей образования. Все, чему учит это испытание — в течение нескольких лет подряд заполнять бланки и запоминать правильные ответы, рассказал вице-спикер в Telegram.

«А люди, те, кто на практике сталкиваются с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», — подчеркнул Толстой.

Оказался солидарен с такой точкой зрения и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. Недавно Общественная служба новостей передавала, что он считает такой формат экзаменов не оправдавшим себя. Однако специалисты в беседе с ФАН отмечают, что в России наблюдается огромный спрос на специалистов высокого уровня, из-за чего образование нуждается в трудных экзаменах, таких как ЕГЭ.