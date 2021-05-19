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19 мая 23:09
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23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
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Все новости

В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал

Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 19 мая. После повторного рассмотрения материалов корректировки проектной документации на развитие систем подачи воды на востоке Крыма Главгосэкспертиза РФ выдала положительные заключения.

В ходе строительства водозаборов будут возведены обводные трубопроводы временного сброса с камерами переключения и надземные павильоны смесителей воды с раствором гипохлорита натрия, водомерные узлы на напорных линиях насосной станции второго подъема, а на Нежинском водозаборе узлы построят и на входных напорных водоводах, идущих от Просторненского водозабора, уточнили в пресс-службе.

Каждый объект будет оснащен системами очистки воздуха в резервуарах чистой питьевой воды, построят электролизную, сблокированную со складом соли. Кроме этого, проложат подземным и надземным способом реагентопроводы от электролизной к камерам смесителей, установят технологическое оборудование в насосной станции второго подъема. На Просторненском и Новогригорьевском водозаборах для приема и распределения электрической энергии возведут распределительные устройства.

Застройщиком выступает госучреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Общая мощность водозаборов составляет 195 тыс кубометров воды в сутки: Просторненский и Нежинский будут давать по 75 тыс кубометров, Новогригорьевский – 45 тыс кубометров. На каждом водозаборе пробурено по 12 скважин, из них 10 рабочих и 2 – резервные.

В Северо-Крымский канал ежедневно поступает порядка 140 тыс. кубометров, вода поступает также в Феодосийское водохранилище. Восточный Крым является одним из наиболее вододефицитных регионов полуострова. Строительство трех группа артезианских скважин началось в 2014 году на территории Джанкойского и Нижнегорского районов.

Потребители получили первую партию воды по Северо-Крымскому каналу в марте 2015 года из Нежинского водозабора. Через несколько месяцев сюда пришла вода из Просторненского водозабора. Новогригорьевский водозабор был введен в эксплуатацию в феврале 2017 года.

В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости этапа строительства тракта водоподачи в Северо-Крымский канал.

Ранее ФАН писал о том, чем обернется атака НАТО на российский полуостров Крым.

республика крым северо-крымский канал водоснабжение полуострова крым
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