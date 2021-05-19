В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал

Симферополь, 19 мая. После повторного рассмотрения материалов корректировки проектной документации на развитие систем подачи воды на востоке Крыма Главгосэкспертиза РФ выдала положительные заключения.

В ходе строительства водозаборов будут возведены обводные трубопроводы временного сброса с камерами переключения и надземные павильоны смесителей воды с раствором гипохлорита натрия, водомерные узлы на напорных линиях насосной станции второго подъема, а на Нежинском водозаборе узлы построят и на входных напорных водоводах, идущих от Просторненского водозабора, уточнили в пресс-службе.

Каждый объект будет оснащен системами очистки воздуха в резервуарах чистой питьевой воды, построят электролизную, сблокированную со складом соли. Кроме этого, проложат подземным и надземным способом реагентопроводы от электролизной к камерам смесителей, установят технологическое оборудование в насосной станции второго подъема. На Просторненском и Новогригорьевском водозаборах для приема и распределения электрической энергии возведут распределительные устройства.

Застройщиком выступает госучреждение «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». Общая мощность водозаборов составляет 195 тыс кубометров воды в сутки: Просторненский и Нежинский будут давать по 75 тыс кубометров, Новогригорьевский – 45 тыс кубометров. На каждом водозаборе пробурено по 12 скважин, из них 10 рабочих и 2 – резервные.

В Северо-Крымский канал ежедневно поступает порядка 140 тыс. кубометров, вода поступает также в Феодосийское водохранилище. Восточный Крым является одним из наиболее вододефицитных регионов полуострова. Строительство трех группа артезианских скважин началось в 2014 году на территории Джанкойского и Нижнегорского районов.

Потребители получили первую партию воды по Северо-Крымскому каналу в марте 2015 года из Нежинского водозабора. Через несколько месяцев сюда пришла вода из Просторненского водозабора. Новогригорьевский водозабор был введен в эксплуатацию в феврале 2017 года.

В сентябре 2020 года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости этапа строительства тракта водоподачи в Северо-Крымский канал.

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