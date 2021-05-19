Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях

Москва, 19 мая. Департамент транспорта Москвы сообщил, что на участке «Зябликово» - «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии движение парализовано из-за человека, который оказался на путях.

Человек, который оказался на пути, стал причиной остановки движения на салатовой ветке метро Москвы между станциями "Зябликово" и "Марьино". Отмечается, что поездов с пассажирами на участке не было.

Ранее сообщалось, что поразило американца в российском метро. Иностранец огласил главные отличия отечественного метрополитена и зарубежного.