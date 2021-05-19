Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 23:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости
19 мая 23:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости

Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду

Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 19 мая. Украинский зритель был сильно удивлен, когда услышал от автора YouTube-канала "Крымчанин" о бесплатной медицине и страховке, а также о высоких зарплатах для крымских бюджетников.

Во время одной из трансляций в сервисе для видеосвязи к Крымчанину заглянул житель Украины — аккуратного вида молодой человек. Вскоре выяснилось, что из-за пропаганды и недостоверных новостей у украинца сформировали неточные представления о жизни в России и в Крыму в частности, и блогер поспешил развеять все предрассудки.

Особенно украинского гостя интересовало медицинское обслуживание и россиян. Молодой человек был потрясен, услышав, что почти все жители полуострова имеют обязательное медицинское страхование и жизненно важные лекарства по страховке можно получить бесплатно.

«У нас практически у всех есть медицинская страховка. Если ты работаешь на государственном предприятии, то есть бюджетник, тебе страховку оплачивает государство, если ты безработный и идешь на биржу труда, тебе страховку оплачивает государство. Если ты работаешь на частного предпринимателя, он тебе честно оплачивает страховку», — рассказал блогер.

Медицинские операции тоже оплачиваются государством, рассказывает Крымчанин. Неожиданно украинец спросил о медицинских костылях — неужели и их в крымских больницах дают бесплатно. Ответ потряс молодого человека.

«Костыли тебе, чтобы передвигаться по больнице, дадут бесплатно. После выписки, наверное, да, придется покупать. Хотя можно в аренду взять костыли в той же больнице. Тебе выдают, а ты просто обязуешься их потом вернуть в целости и сохранности», — продолжал рвать украинские шаблоны Крымчанин.

Также украинец спросил, правда ли, что зарплата в 20 тысяч рублей в Крыму — это хорошо. Пришлось блогеру разбивать и этот стереотип. Нормальной зарплатой для крымчанина автор ролика назвал эквивалент 500 американских долларов.

«Нет, 20 тысяч — это плохо. У нас средняя зарплата, по-моему, что-то около 35–37 тысяч. Средняя зарплата примерно такая. Но это средняя зарплата, которую бюджетники получают, предупреждаю. У нас недавно зарплаты очень хорошо подняли учителям и врачам. Ну и хорошо у нас зарабатывают военные: МЧС, армия, полиция», — перечислил блогер.

Еще собеседники обсудили вопрос вакцинации от COVID-19. Украинец рассказывал небылицы и «яйцах за прививку», которые Крымчанин со смехом опроверг и заверил, что вакцинироваться обязательно, даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о грядущем особенном автопробеге, организованном усилиями клуба электроавтомобилистов Крыма. В удивительном мероприятия примут участие новейшией электрокары брендов Tesla, Nissan и BMW.

украина крым медицина зарплаты блогеры стереотипы коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 82635 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 61357 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 44698 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 40084 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 35427 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Общество / Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
Рейтинг@Mail.ru