Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду

Симферополь, 19 мая. Украинский зритель был сильно удивлен, когда услышал от автора YouTube-канала "Крымчанин" о бесплатной медицине и страховке, а также о высоких зарплатах для крымских бюджетников.

Во время одной из трансляций в сервисе для видеосвязи к Крымчанину заглянул житель Украины — аккуратного вида молодой человек. Вскоре выяснилось, что из-за пропаганды и недостоверных новостей у украинца сформировали неточные представления о жизни в России и в Крыму в частности, и блогер поспешил развеять все предрассудки.

Особенно украинского гостя интересовало медицинское обслуживание и россиян. Молодой человек был потрясен, услышав, что почти все жители полуострова имеют обязательное медицинское страхование и жизненно важные лекарства по страховке можно получить бесплатно.

«У нас практически у всех есть медицинская страховка. Если ты работаешь на государственном предприятии, то есть бюджетник, тебе страховку оплачивает государство, если ты безработный и идешь на биржу труда, тебе страховку оплачивает государство. Если ты работаешь на частного предпринимателя, он тебе честно оплачивает страховку», — рассказал блогер.

Медицинские операции тоже оплачиваются государством, рассказывает Крымчанин. Неожиданно украинец спросил о медицинских костылях — неужели и их в крымских больницах дают бесплатно. Ответ потряс молодого человека.

«Костыли тебе, чтобы передвигаться по больнице, дадут бесплатно. После выписки, наверное, да, придется покупать. Хотя можно в аренду взять костыли в той же больнице. Тебе выдают, а ты просто обязуешься их потом вернуть в целости и сохранности», — продолжал рвать украинские шаблоны Крымчанин.

Также украинец спросил, правда ли, что зарплата в 20 тысяч рублей в Крыму — это хорошо. Пришлось блогеру разбивать и этот стереотип. Нормальной зарплатой для крымчанина автор ролика назвал эквивалент 500 американских долларов.

«Нет, 20 тысяч — это плохо. У нас средняя зарплата, по-моему, что-то около 35–37 тысяч. Средняя зарплата примерно такая. Но это средняя зарплата, которую бюджетники получают, предупреждаю. У нас недавно зарплаты очень хорошо подняли учителям и врачам. Ну и хорошо у нас зарабатывают военные: МЧС, армия, полиция», — перечислил блогер.

Еще собеседники обсудили вопрос вакцинации от COVID-19. Украинец рассказывал небылицы и «яйцах за прививку», которые Крымчанин со смехом опроверг и заверил, что вакцинироваться обязательно, даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о грядущем особенном автопробеге, организованном усилиями клуба электроавтомобилистов Крыма. В удивительном мероприятия примут участие новейшией электрокары брендов Tesla, Nissan и BMW.