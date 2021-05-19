Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре

Рио-де-Жанейро, 19 мая. Главу администрации бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паеса оштрафовали за появление в общественном месте без маски.

Префекту, по информации радиостанции «Жовен пан», пришлось заплатить 562 реала, порядка 7,8 тыс. рублей. Его в начале мая увидели в одном из городских баров. Мэр пел самбу в окружении других посетителей. Оштрафовать градоначальника потребовал местный адвокат, который увидел запись в соцсетях. Паес принес горожанам извинения и отметил, что его поведение само по себе было неуместным в разгар пандемии.

«Сам факт того, что мэр поет в баре, — уже повод для скопления людей, а этого сейчас делать не стоит», — написал он.

Недавно стало известно, что 1800 московских инспекторов ежедневно проверяют наличие масок и перчаток в столичном транспорте. Больше всего нарушений в этой области было зафиксировано весной 2021 года.