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19 мая 23:09
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новостей
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
22:28
Общество
Минздрав Прикамья заявил в полицию на поставщика поддельных СИЗ для медучреждений
22:10
Общество
Вице-спикер Госдумы назвал ЕГЭ «насилием над детьми»
22:07
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
22:00
Украина
Новый план Украины по Донбассу ставит крест на Минских соглашениях
21:59
Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
21:58
Происшествия
СКР Прикамья проверит гибель годовалой девочки после падения из окна
21:54
Общество
В Крыму достраивают крупнейшую систему водоснабжения через Северо-Крымский канал
21:50
Происшествия
Движение на салатовой ветке метро Москвы парализовало из-за человека на путях
21:50
Общество
Блогер-крымчанин потряс украинца рассказами о зарплатах и костылях в аренду
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
Все новости

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро

Общество
Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Global Look Press  /  Frederick Injimbert

Уругвайская актриса и певица, признанная красавица и абсолютная звезда латиноамериканских сериалов Наталия Орейро (Natalia Oreiro) сегодня празднует свой день рождения. По такому случаю ФАН решил вспомнить самые харизматичные и яркие кинообразы любимицы российской и мировой публики.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из сериала «Дикий ангел»  / 

Дикий ангел (Muñeca brava, 1998-1999)

Культовый телесериал, транслировавшийся более чем в 80 странах, возвел главных актеров — Наталию Орейро и Факундо Арану — в ранг суперзвезд. Сюжет романтической теленовеллы прост и даже банален, но то ли обаяние артистов, то ли шуточная манера повествования помогли ему выбиться из сотен других проектов.

Интересно, что легендарной девчонки-сорванца не вышло бы без активного участия самой актрисы. Орейро прописывала характер героини и добавляла нужные детали к ее образу, а также вносила изменения в сюжет. Например, именно она придумала финальную сцену сериала, где после свадьбы Милагрос начинает играть в любимый футбол.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из сериала «Дикий ангел»  / 

Бешеная популярность проекта сделала свое дело — в разных странах по очереди стали выходить ремейки. Но ни Индии, Мексике или Португалии не удалось повторить и малой доли успеха оригинала.

Качорра (Kachorra, 2002)

В новом проекте Орейро предстает в новом амплуа, изображая на экране жизнерадостную и находчивую оптимистку Антонию Герреро по прозвищу Качорра. Когда бедную девушку несправедливо обвиняют в преступлении, судьба дает ей шанс сбежать и начать новую жизнь. С новым обликом и документами неунывающая героиня устраивается гувернанткой в богатый дом. Но здесь-то и начинаются настоящие приключения, следить за которыми крайне увлекательно.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из сериала «Качорра»  / 

С этим в свое время согласились и зрители, и критики кино, отметившие комедийный талант молодой артистки.

Ты — моя жизнь (Sos Mi Vida, 2006-2007)

Спустя несколько лет обаятельный дуэт Наталии Орейро и Факундо Араны вернулся на экраны, чему были рады их многочисленные поклонники. На этот раз актеры снова играют в любовь, и снова на пути к романтическому финалу их герои встречают массу препятствий и преград.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из сериала «Ты – моя жизнь »  / 

Многочасовой телепроект — эпизоды выходили на канале ежедневно — имел оглушительный успех у публики, и даже получил несколько профессиональных премий. Как и в случае с «Диким ангелом», актеры снова активно участвовали в работе над сценарием, а Орейро записала песню для заставки сериала. Выбор пал на композицию «Corazon Valiente» из репертуара аргентинской певицы Джильды, творчество которой очень любит артистка.

Я — Джильда (Gilda, no me arrepiento de este amor, 2016)

Собственно, образ любимой исполнительницы Орейро удалось воплотить в пронзительном байопике о популярнейшей аргентинской певице 1990-х годов Джильде. За свою недолгую карьеру она успела стать настоящей королевой тропической музыки и завладеть сердцами сотен тысяч людей. Молодая артистка погибла в автокатастрофе на пике своей карьеры, когда ей было всего 36 лет.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из фильма «Я − Гильда»  / 

Кино отправляет нас в путешествие по жизни Джильды, показывая трудности, с которыми она столкнулась на пути к большой мечте. Наталии Орейро с блеском и деликатностью удалось воплотить на экране образ культовой певицы. А превосходные вокальные данные артистки и ее харизма стали очевидной удачей для создателей киноленты.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из фильма «Супер крейзи»  / 

Супер крейзи (Re loca, 2018)

Одной из свежих работ нестареющей красотки Орейро стала комедийная роль, в которой она по-настоящему зажигает. Актриса играет тихоню по имени Пилар, которая решает кардинально изменить свою жизнь и буквально магическим образом превращается в истинную мегеру. Причем на зависть многим, ведь она с легкостью говорит все, что вздумается и без труда сокрушает своих обидчиков.

Уругвайский бриллиант: яркие роли актрисы Наталии Орейро
Кадр из фильма «Супер крейзи»  / 

Несмотря на довольно стандартную сюжетную схему и блеклых второстепенных героев, фильм все-таки цепляет зрителя экспрессивной игрой Наталии Орейро. А порой и этого достаточно, чтобы с удовольствием скоротать вечер.

Ранее ФАН писал о романтике в фильме «Турист».

кино фильмы звезды наталия орейро
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