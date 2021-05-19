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новостей
00:28
Армия
Бои между ХАМАС и Израилем могут прекратиться в ближайшие сутки
00:21
Политика
Жириновский назвал преимущество Манижи на Евровидении
00:18
Общество
Ученые сравнили основные черты сексуальной привлекательности мужчин и женщин
00:02
Политика
Премьера фильма "Турист" стартовала на НТВ
00:00
Политика
Морозов заявил о наступлении периода «земановского покаяния во всем»
23:56
ЦАР
Миротворцы ООН в ЦАР оценили смерть местного жителя в два доллара
23:48
Происшествия
Источник опроверг связь убийства бурятской экс-чиновницы в Москве с делом 2007 года
23:47
Политика
Грызлов обвинил Киев в блокировании работы контактной группы по Донбассу
23:42
Политика
Раскрыт размер президентской пенсии Дональда Трампа
23:17
Политика
Пушков назвал Зеленского «действительно слабым» в отношениях с США
23:15
Происшествия
Тело бывшей госслужащей из Улан-Удэ со следами насильственной смерти нашли в Москве
23:06
ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
23:00
Общество
Организатор «Бессмертного полка» заявила в СК о попытках разместить фото нацистов
22:57
Общество
Ученые опровергли связь между дефицитом витамина D и COVID-19
22:52
Происшествия
Восьмиклассника заподозрили в распылении газа в новокузнецкой школе
22:50
Политика
«И Штатов толком не было»: Пушков напомнил США о единстве России и Крыма
22:38
Политика
Глава Чечни озвучил условие отказа от участия в выборах
22:33
Общество
Главу крупной компании в Калмыкии обвинили в уклонении от уплаты налогов
22:32
Общество
Поправки о бесплатном подключении россиян к газу рассмотрят в Госдуме
22:31
Новости Сирии
Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР
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Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов

ЦАР
Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 19 мая. Стабилизация ситуации в Центральноафриканской Республике стала причиной информационной войны, развернувшейся в Сети против Вооруженных сил ЦАР (FACA) и их союзников. К такому выводу пришли журналисты местного издания Le Potentiel Centrafricain.

Национальная армия республики при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов разгромила действовавшие в ЦАР вооруженные группировки и теперь последовательно зачищает отдаленные уголки страны от остатков боевиков.

Местное население приветствует усилия FACA и благодарит союзников армии за помощь в восстановлении мира. Однако в подконтрольных западным государствам СМИ разгоняется волна критики в адрес вооруженных сил страны и инструкторов из РФ.

«Кризис в Центральноафриканской Республике выявил недостатки некоторых партнеров, которые находятся на территории Центральноафриканской Республики в своих корыстных интересах. Именно это вызывает негодование и гнев населения во многих городах республики», — отметил в интервью Le Potentiel Centrafricain источник, близкий к дипломатическим кругам ЦАР.

Протесты с требованиями вывода многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) из Центральноафриканской Республики проходят в различных префектурах государства еженедельно. Граждане считают, что «голубые каски» не просто не справляются с защитой мирного населения, но еще и сотрудничают с боевиками, поставляя им оружие и снаряжение.

Успехи армии ЦАР стали причиной нападок западных СМИ на российских инструкторов
wikipedia.org  / Public Domain

Между тем бюджет организации только на текущий год составляет миллиард долларов США. Эти деньги могли бы использоваться для реальной помощи гражданам, но они уходят на поддержание деятельности миссии, которая за шесть лет существования не смогла добиться хоть сколько-то существенного улучшения ситуации в стране.

На данном фоне действия обученных российскими инструкторами центральноафриканских военных выглядят сверхэффективными, что ставит под вопрос целесообразность присутствия «голубых касок» в ЦАР. Именно страхом потерять этот источник доходов и вызваны попытки дискредитировать действия FACA и инструкторов из РФ в СМИ, уверены журналисты Le Potentiel Centrafricain.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал о новом вбросе западных СМИ, нацеленном против российских советников в ЦАР.

африка цар
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