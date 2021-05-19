Банги, 19 мая. Стабилизация ситуации в Центральноафриканской Республике стала причиной информационной войны, развернувшейся в Сети против Вооруженных сил ЦАР (FACA) и их союзников. К такому выводу пришли журналисты местного издания Le Potentiel Centrafricain.

Национальная армия республики при поддержке руандийских военных и консультативной помощи российских инструкторов разгромила действовавшие в ЦАР вооруженные группировки и теперь последовательно зачищает отдаленные уголки страны от остатков боевиков.

Местное население приветствует усилия FACA и благодарит союзников армии за помощь в восстановлении мира. Однако в подконтрольных западным государствам СМИ разгоняется волна критики в адрес вооруженных сил страны и инструкторов из РФ.

«Кризис в Центральноафриканской Республике выявил недостатки некоторых партнеров, которые находятся на территории Центральноафриканской Республики в своих корыстных интересах. Именно это вызывает негодование и гнев населения во многих городах республики», — отметил в интервью Le Potentiel Centrafricain источник, близкий к дипломатическим кругам ЦАР.

Протесты с требованиями вывода многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) из Центральноафриканской Республики проходят в различных префектурах государства еженедельно. Граждане считают, что «голубые каски» не просто не справляются с защитой мирного населения, но еще и сотрудничают с боевиками, поставляя им оружие и снаряжение.

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Между тем бюджет организации только на текущий год составляет миллиард долларов США. Эти деньги могли бы использоваться для реальной помощи гражданам, но они уходят на поддержание деятельности миссии, которая за шесть лет существования не смогла добиться хоть сколько-то существенного улучшения ситуации в стране.

На данном фоне действия обученных российскими инструкторами центральноафриканских военных выглядят сверхэффективными, что ставит под вопрос целесообразность присутствия «голубых касок» в ЦАР. Именно страхом потерять этот источник доходов и вызваны попытки дискредитировать действия FACA и инструкторов из РФ в СМИ, уверены журналисты Le Potentiel Centrafricain.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал о новом вбросе западных СМИ, нацеленном против российских советников в ЦАР.