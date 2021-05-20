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20 мая 11:19
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новостей
11:18
Шоу-бизнес
Экс-ведущую «Орла и решки» Лесю Никитюк заподозрили в романе с участником «Холостяка»
11:17
Политика
Захарова рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена
11:13
Политика
Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов
11:12
Армия
Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье
11:06
Происшествия
Директор петербургской школы подтвердила задержание подростка в странном костюме
11:04
Общество
На газификацию сельских районов Ростовской области выделят 1,3 млрд рублей
11:03
Общество
Премьера сериала «Пищеблок» состоялась в Сети
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10:58
Экономика
БКИ начнет использовать единую шкалу для расчета кредитных рейтингов
10:55
Происшествия
В «минировании» спортбазы под Москвой подозреваются украинские националисты
10:52
Общество
Последние приготовления к Дельфийским играм ведутся в Пермском крае
10:52
Происшествия
Росгвардия задержала двух неадекватных мужчин возле забора школы в Екатеринбурге
10:51
Общество
Журналист Губриенко призвал Киев подписать акт «безоговорочной борщовой капитуляции»
10:51
Политика
Крымский депутат рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в России
10:49
Общество
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Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал

Экономика
Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал

Соединенные Штаты Америки не будут вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, об этом говорится в докладе Госдепартамента США, представленном в конгрессе. Однако это вовсе не значит, что Вашингтон не будет вставлять палки в колеса реализации российского газопровода, считает политолог Сергей Простаков. Эксперт рассказал ФАН, как Штаты могут попытаться изменить функционал «Северного потока — 2».

В Госдепартаменте подчеркнули, что Nord Stream 2 AG якобы ведет опасную для США деятельность, но Вашингтон решил отказаться от санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Тем не менее в ведомстве заявили, что санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков. 

Простаков предупредил о попытках США «захватить» и изменить функционал «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Американские власти, если верить СМИ, мотивировали свое решение нежеланием портить отношения с Германией. Простаков отметил, что Берлин — это действительно ценный союзник Вашингтона, хотя отношения с ним у США противоречивы: от полного военного и частичного политического подчинения до экономической конкуренции.

«Речь может идти о попытке затянуть на как можно больший срок строительство «Северного потока — 2» в ожидании политических перемен в Германии», — предположил политолог.

Простаков напомнил, что у партии «Зеленая альтернатива» большие шансы на успех в Германии, а отношение ее руководства и к России, и к проекту газопровода по дну Балтийского моря резко отрицательное.

«Не исключено, что в крайнем случае американское руководство может постараться пролоббировать вход энергокорпораций из США в бизнес по эксплуатации «Северного потока — 2» или даже изменение его функционала», — добавил политолог.

Более того, «Северный поток — 2» разделил американский истеблишмент. Вашингтон подвергается критике со стороны радикально настроенных антироссийских кругов за трусость по отношению к Москве. Простаков не исключил, что в этих обвинениях может быть доля истины.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что заставило главу Белого дома Джо Байдена резко пересмотреть санкционную политику и отказаться от ограничений против российского газопровода.

санкции россия сша германия северный поток - 2
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