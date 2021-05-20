Простаков предупредил о попытках США захватить «СП-2» и изменить его функционал

Соединенные Штаты Америки не будут вводить санкции против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, об этом говорится в докладе Госдепартамента США, представленном в конгрессе. Однако это вовсе не значит, что Вашингтон не будет вставлять палки в колеса реализации российского газопровода, считает политолог Сергей Простаков. Эксперт рассказал ФАН, как Штаты могут попытаться изменить функционал «Северного потока — 2».

В Госдепартаменте подчеркнули, что Nord Stream 2 AG якобы ведет опасную для США деятельность, но Вашингтон решил отказаться от санкций по причинам, связанным с национальной безопасностью. Тем не менее в ведомстве заявили, что санкции могут ввести против российских судов-трубоукладчиков.

Федеральное агентство новостей /

Американские власти, если верить СМИ, мотивировали свое решение нежеланием портить отношения с Германией. Простаков отметил, что Берлин — это действительно ценный союзник Вашингтона, хотя отношения с ним у США противоречивы: от полного военного и частичного политического подчинения до экономической конкуренции.

«Речь может идти о попытке затянуть на как можно больший срок строительство «Северного потока — 2» в ожидании политических перемен в Германии», — предположил политолог.

Простаков напомнил, что у партии «Зеленая альтернатива» большие шансы на успех в Германии, а отношение ее руководства и к России, и к проекту газопровода по дну Балтийского моря резко отрицательное.

«Не исключено, что в крайнем случае американское руководство может постараться пролоббировать вход энергокорпораций из США в бизнес по эксплуатации «Северного потока — 2» или даже изменение его функционала», — добавил политолог.

Более того, «Северный поток — 2» разделил американский истеблишмент. Вашингтон подвергается критике со стороны радикально настроенных антироссийских кругов за трусость по отношению к Москве. Простаков не исключил, что в этих обвинениях может быть доля истины.

Ранее заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала, что заставило главу Белого дома Джо Байдена резко пересмотреть санкционную политику и отказаться от ограничений против российского газопровода.