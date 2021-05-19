Власти Аргентины приостановили экспорт говядины

Буэнос-Айрес, 19 мая. Власти Аргентины приняли решение приостановить экспорт говядины на 30 дней, чтобы стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке. Об этом сообщает Консорциум аргентинских экспортеров мяса.

«Мы не можем продолжать смотреть, как цена на мясо растет без какой-либо причины. Необходимо привести в порядок внутренний рынок», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью Radio 10.

Президент объяснил, что целью данного решения является «приведение цен на мясо в соответствие с покупательской способностью аргентинцев». Чрезвычайную меру приняли из-за устойчивого роста цен на говядину на внутреннем рынке. Прежде чем принять решение, он провел встречу с экспортерами, на которой объяснил им, что «ситуация на внутреннем рынке явно вышла из-под контроля».

Фернандес отметил, что производители осознают проблему, однако им не нравится решение, в связи с чем глава государства попросил их помочь со стабилизацией внутреннего рынка, чтобы возобновить экспорт в скором времени.

Обычно цены на мясо в Аргентине повышаются к концу года, но потом идут на спад. В этом году ситуация вышла из-под контроля, так как спада не произошло, и цены продолжили расти. По данным Института продвижения говядины (Ipcva), в апреле 2021 года цены на мясопродукты из говядины выросли на 65,3% по сравнению с прошлым годом.

По мнению президента, такая ситуация связана с ценой, которую Китай готов заплатить за аргентинское мясо, а также с политикой «полного открытия сектора», начатой бывшим президентом Маурисио Макри.

«Заинтересованность Китая в покупке говядины стала большим соблазном, так как эта страна готова покупать мясо по очень высоким ценам, что становится уникальной возможностью для экспортеров», — отметил Фернандес.

Глава государства добавил, что «75% из общих 80% говядины экспортируется в Китай, и международная цена на этот продукт увеличилась из-за большого спроса настолько, что она составила конкуренцию внутренним ценам».

Реакция общества

Производители мяса в Аргентине намерены на неделю прекратить поставки говядины на внутренний рынок, протестуя против решения правительства.

«Комиссия, объединяющая сельскохозяйственные предприятия, срочно собралась утром 18 мая из-за меры по закрытию экспорта мяса говядины, анонсированного национальным правительством. Она призывает приостановить продажу мяса всех категорий с 00:00 четверга, 20 мая, по 00:00 пятницы, 28 мая», — говорится в документе, распространенном производителями мяса.

Главы сельскохозяйственных объединений Аргентины уверяют, что решение правительства по приостановке экспорта говядины является ошибкой и шагом назад в развитии животноводства.

Председатель Сельскохозяйственного общества Аргентины Даниэль Пелегрина объявил в интервью, что «нельзя продолжать выполнять решение, которое в итоге приведет к серьезным последствиям».

Противоположную позицию заняла Ассоциация владельцев мясных лавок. Председатель Ассоциации Альберто Уильямс заявил в интервью агентству Télam, что правительственные меры по приостановке экспорта говядины на 30 дней — «хорошие», и что именно так нужно стабилизировать стремительно растущий рынок.