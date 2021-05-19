Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева

Москва, 19 мая. Музыкальная исполнительница Кристина Орбакайте в преддверии своего 50-летия дала обширное интервью, в котором рассказала о наставлениях матери, певицы Аллы Пугачевой.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте 25 мая будет принимать поздравления от именитых коллег по случаю своего дня рождения. Певица писала в Instagram, что последние дни она проводит в суматохе ввиду подготовки к торжеству.

Перед юбилеем Орбакайте пообщалась с журналистами портала Wday.ru, чтобы ответить на их вопросы. Один из них касался наставлений ее матери, примадонны отечественной эстрады. Певица призналась, что советов было очень много и для всех случаев жизни, однако один она запомнила больше остальных.

«Много их было за все годы, разные: материнские, женские, бытовые, творческие… Они всегда мудрые. Наверное, процитирую одно: «Будь уверенной в себе, никогда не жалуйся и не вини кого-то в своих неудачах. Всегда рассчитывай на себя!»» — раскрыла Орбакайте.

Пугачева много сил вложила в воспитание Орбакайте и старалась развить ее таланты со всех сторон. Так, дочь исполнительницы танцевала в балете Аллы Духовой «Тодес». Известный хореограф вспомнила недавно о неприятном разговоре с Пугачевой.