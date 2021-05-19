Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой

Москва, 19 мая. Истребитель Су-27 поднялся в воздух для сопровождения бомбардировщика ВВС США В-52Н.

Российский самолет проследовал за американским стратегическим бомбардировщиком над Балтикой, сообщает Минобороны России.

«Девятнадцатого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Недавно китайское издание Sohu сообщило, чем обернулись для летчиков НАТО провокации у российских границ. Системы ПВО России засекли самолеты ВВС Франции, которые пытались пересечь границу над Черным морем, но потерпели неудачу из-за нестандартного решения российских летчиков.