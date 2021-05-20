Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 03:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
Все новости
20 мая 03:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:37
Экономика
Пиво и газировки в алюминиевых банках могут подорожать в РФ
03:28
Общество
Госавтоинспекторы призвали москвичей снижать скорость перед пешеходными переходами
03:17
Общество
Россиян научили защищать личные переписки в Telegram от злоумышленников
03:08
Спорт
«Монако» с Головиным уступил ПСЖ в финале Кубка Франции
03:02
Общество
Агроном объяснил, как безошибочно выбрать вкусную клубнику
03:00
Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
02:54
Происшествия
Обнаженная девушка прогулялась по центру Санкт-Петербурга
02:45
Общество
Полный гаплык: украинцы оценили кандидатуру нового минздрава
02:40
Общество
Опустил ниже плинтуса: украинцы оценили достижения Зеленского
02:37
Общество
Юрист оценил слухи о новом штрафе для водителей с начала лета
02:19
Общество
Станция «Щукинская» МЦД-2 откроется для первых пассажиров в июне
02:16
Политика
Лавров на встрече с Блинкеном призвал «разгрести завалы» в дипотношениях РФ и США
02:11
Политика
Двухчасовые переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
Все новости

Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа

Политика
Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
Федеральное агентство новостей  / 

Простые люди интересуют политиков лишь в одном контексте, а именно: как те проголосуют за них на следующих выборах. Об этом в интервью ФАН сказал интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна пока не собирается завершать боевые действия против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Более того, он подчеркнул, что Израиль намерен и дальше заниматься «силовым сдерживанием» своих противников в палестинской автономии. Вместе с тем ряд изданий сообщает, что обе стороны «в принципе согласились» прекратить огонь после усилий посредников, однако подробности перемирия обсуждаются в режиме серьезной секретности на фоне публичного отвержения возможной сделки, чтобы предотвратить ее срыв.

Эксперт оценил, могут ли к конфликту присоединиться иные действующие лица, тем самым масштабируя его на весь регион, или все движется к постепенному замирению.

«Махмуд Аббас, глава администрации палестинской автономии, отменил очередные парламентские выборы, когда стало ясно, что на них победит исламское движение ХАМАС, уже сейчас контролирующее сектор Газа, — заметил Вассерман. — А Биньямин Нетаньяху недавно не смог сформировать очередную правящую коалицию, и право ее создания оказалось передано главе центристской оппозиции»

Что же касается других действующих лиц на Ближнем Востоке, продолжил интеллектуал, то в данный момент у них нет сопоставимых по размаху политических осложнений и они вряд ли захотят себе их создавать.

Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и Сектором Газа
Федеральное агентство новостей  / 

«Полагаю, они вряд ли присоединятся к этому конфликту, в котором каждая из сторон преследует прежде всего внутриполитические цели», — подчеркнул публицист.

По его словам, вполне очевидно, что ХАМАС очень хочет сместить Махмуда Аббаса, а тот, в свою очередь, этому всячески противится.

«И также очевидно, что в Израиле большая часть избирателей устала от Нетаньяху, в то время как его партия продолжает оставаться у власти, имея большинство сторонников и, как следствие, большинство депутатов в парламенте, — добавил собеседник ФАН. — Поэтому как ХАМАС, так и Аббас, а также Нетаньяху считают, что для них игра в эту маленькую войну стоит свеч. Что же касается людей, то они для политика являются единственным доступным инструментом и вместе с тем расходным материалом. Соответственно, их судьбы волнуют власть имущих только в одном контексте: как они проголосуют за них на следующих выборах».

израиль нетаньяху вассерман аббас хамас сектор газа
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 83061 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 61767 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 45603 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 40226 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 35586 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Все новости / Политика / Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа
Рейтинг@Mail.ru