Вассерман назвал истинные причины конфликта между Израилем и сектором Газа

Простые люди интересуют политиков лишь в одном контексте, а именно: как те проголосуют за них на следующих выборах. Об этом в интервью ФАН сказал интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна пока не собирается завершать боевые действия против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Более того, он подчеркнул, что Израиль намерен и дальше заниматься «силовым сдерживанием» своих противников в палестинской автономии. Вместе с тем ряд изданий сообщает, что обе стороны «в принципе согласились» прекратить огонь после усилий посредников, однако подробности перемирия обсуждаются в режиме серьезной секретности на фоне публичного отвержения возможной сделки, чтобы предотвратить ее срыв.

Эксперт оценил, могут ли к конфликту присоединиться иные действующие лица, тем самым масштабируя его на весь регион, или все движется к постепенному замирению.

«Махмуд Аббас, глава администрации палестинской автономии, отменил очередные парламентские выборы, когда стало ясно, что на них победит исламское движение ХАМАС, уже сейчас контролирующее сектор Газа, — заметил Вассерман. — А Биньямин Нетаньяху недавно не смог сформировать очередную правящую коалицию, и право ее создания оказалось передано главе центристской оппозиции»

Что же касается других действующих лиц на Ближнем Востоке, продолжил интеллектуал, то в данный момент у них нет сопоставимых по размаху политических осложнений и они вряд ли захотят себе их создавать.

Федеральное агентство новостей /

«Полагаю, они вряд ли присоединятся к этому конфликту, в котором каждая из сторон преследует прежде всего внутриполитические цели», — подчеркнул публицист.

По его словам, вполне очевидно, что ХАМАС очень хочет сместить Махмуда Аббаса, а тот, в свою очередь, этому всячески противится.