Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу

Москва, 19 мая. Популярная певица Полина Гагарина показала множество синяков по всему телу после съемок клипа. Поклонники артистки забили тревогу и призвали кумира быть аккуратнее.

Звезда сцены готовит для фанатов подарок: новый клип. У артистки уже прошли съемки, которые, видимо, были не такими простыми, как могло показаться. Исполнительница разместила в Instagram фотографию, сделанную после работы.

На кадре Гагарина в легком платье с цветами сидит в кресле и фотографирует сама себя. Она мило улыбается, демонстрируя синяки на руках и ногах.

«Коротко о съемках клипа! Это было невероятно! Напишу об этом отдельный пост! А пока давайте посчитаем, сколько синяков вы видите! Победителю конфетку», — написала певица.

Интернет-пользователей фотография встревожила не на шутку. Они испугались за певицу и стали считать, сколько синяков на теле знаменитости.

«Девять синяков, съемки удались, ничего не скажешь»; «Семь, но, наверное, большое»; «Я насчитала девять синяков. Очень жду клип, поскорее бы его посмотреть. Знаю, что он будет безумно красивым»; «Бедненькая, но молодец, что выдержала!» — написали пользователи Сети.

На днях Гагарина откровенно высказалась о пластической операции на груди. Она пошутила, что не собирается «делать бюст», поскольку любит спать на животе.