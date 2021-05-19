РФ может столкнуться со сложностями из-за истощения запасов нефти

Москва, 19 мая. Россия может столкнуться с трудностями из-за истощения рентабельных для добычи запасов углеводородов. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что обеспеченность запасами нефти в РФ при текущей добыче составляет 59 лет, а природным газом — 103 года.

Российские месторождения и залежи нельзя назвать полностью истощенными, уверен Пикин. По его словам, их запасов будет достаточно еще не одно десятилетие, но поддерживать уровень добычи только за их счет не получится.

То есть климатическая повестка и сокращение углеродного следа являются ключевым моментом. Спрос на нефть станет меньше, а это главный риск всех нефтедобывающих стран, в том числе России.

Тем временем мировые цены на нефть существенно снижаются на фоне ожиданий новостей о запасах сырья в США и возобновлении экспорта Ираном. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.