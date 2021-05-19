Трое заключенных умерли за неделю в тюрьмах Алабамы

Вашингтон, 19 мая. Трое осужденных умерли от травм, полученных в результате драк с другими заключенными, заявила пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений штата Кристи Симпсон.

Причина, по которой отбывающие наказание американцы продолжают гибнуть, — ужесточение условий содержания со стороны Минюста США, передает The New York Times. Правоохранительные органы занимаются расследованием этих преступлений. Точные причины смерти удастся установить после вскрытия.

Среди убитых заключенных — 23-летний Ян Реттинг, отбывавший срок по нескольким статьям, 58-летняя Джуди Поттс, приговоренная к пожизненному заключению за убийство, а также 32-летний Региал Ингрэм, осужденный за ограбление. При этом Реттига планировали выпустить из тюрьмы на следующий день после смерти.