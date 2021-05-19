Пресс-секретарь Госдепа заявил, что Блинкен и Гарно обсудили ситуацию на Украине

Вашингтон, 19 мая. Американский госсек Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно во время встречи обсудили ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, стороны обсудили мировые вызовы, климат и борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«А также проблему суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил пресс-секретарь американского ведомства.

Помимо этого, Блинкен выразил признательность Канаде за лидерство в западном полушарии в вопросе содействия стабильности и демократии в Никарагуа и Гаити, добавил Прайс.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что от встречи госсека США и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Рейкьявике будет зависеть судьба возможного саммита президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.