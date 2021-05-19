Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства

Москва, 19 мая. Демонстративные полеты НАТО не страшны, пока самолеты не пересекли воздушную госграницу России и Белоруссии, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король ранее заявил о возросшей активности стратегической бомбардировочной авиации НАТО вдоль границ Союзного государства. По словам представителя белорусского военного ведомства, в рамках полетов силы Альянса отрабатывают нанесение ударов по территории России и Белоруссии.

Комментируя ситуацию, полковник в отставке, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал действия стран блока военно-авиационным давлением на государства.

«Летчики НАТО постоянно обозначают свое присутствие — естественно, далеко не дружественное, но никакой беды оно не сулит, пока самолеты Альянса не пересекают воздушную границу Союзного государства», — заявил Баранец.

Он добавил, что главная опасность заключается в человеческом факторе — любой человек может допустить ошибку, будь это пилот самолета или оператор БПЛА. Полковник в отставке предостерег НАТО от последствий полета дронов Альянса у государственных границ.

«Чем больше полетов, тем выше вероятность ошибки. А тогда ни белорусы, ни россияне — я говорю про силы ПВО, — долго разговаривать не будут. Будут сбивать без всяких разговоров и не будут слушать оправданий, что они не нарушали», — подчеркнул эксперт.

В заключение он отметил, что авиация НАТО играет с огнем, организовывая частые полеты вдоль границ Союзного государства. Военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев ранее заявил, что активность НАТО связана со стремлениями Запада удостовериться в отводе войск ВС РФ после масштабных учений и проникнуть в секреты обороны территории. До этого военные сообщили об активности разведчиков у границ России, сообщает сайт 360tv.ru.