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21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
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20:45
Шоу-бизнес
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20:43
Общество
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20:42
Общество
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Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства

  /   Обновлено: 19 мая 2021 20:54
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
ПолитРоссия

Москва, 19 мая. Демонстративные полеты НАТО не страшны, пока самолеты не пересекли воздушную госграницу России и Белоруссии, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король ранее заявил о возросшей активности стратегической бомбардировочной авиации НАТО вдоль границ Союзного государства. По словам представителя белорусского военного ведомства, в рамках полетов силы Альянса отрабатывают нанесение ударов по территории России и Белоруссии.

Комментируя ситуацию, полковник в отставке, военный обозреватель «КП» Виктор Баранец назвал действия стран блока военно-авиационным давлением на государства.

«Летчики НАТО постоянно обозначают свое присутствие — естественно, далеко не дружественное, но никакой беды оно не сулит, пока самолеты Альянса не пересекают воздушную границу Союзного государства», — заявил Баранец.

Он добавил, что главная опасность заключается в человеческом факторе — любой человек может допустить ошибку, будь это пилот самолета или оператор БПЛА. Полковник в отставке предостерег НАТО от последствий полета дронов Альянса у государственных границ.

«Чем больше полетов, тем выше вероятность ошибки. А тогда ни белорусы, ни россияне — я говорю про силы ПВО, — долго разговаривать не будут. Будут сбивать без всяких разговоров и не будут слушать оправданий, что они не нарушали», — подчеркнул эксперт.

В заключение он отметил, что авиация НАТО играет с огнем, организовывая частые полеты вдоль границ Союзного государства. Военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев ранее заявил, что активность НАТО связана со стремлениями Запада удостовериться в отводе войск ВС РФ после масштабных учений и проникнуть в секреты обороны территории. До этого военные сообщили об активности разведчиков у границ России, сообщает сайт 360tv.ru.

белоруссия нато баранец
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