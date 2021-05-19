Певица Деми Ловато отказалась от женского пола

Вашингтон, 19 мая. Известная американская актриса и певица Деми Ловато совершила каминг-аут: она объявила себя небинарной персоной. Звезда попросила обращаться к ней во множественном числе.

Ловато публично заявила о своем решении на странице в микроблоге Twitter. Звезда отказалась от женского пола и попросила говорить о ней, используя местоимение «они».

«Последние полтора года я занималась собой, и пришла к выводу, что идентифицирую себя как небинарную персону», — уточнила 28-летняя знаменитость.

Поклонники артистки обратили внимание на то, что певица в обращении говорит о себе при помощи местоимения «я», хотя ей следовало заменить его на «мы».

В минувшем месяце дочь актера театра и кино Михаила Ефремова Анна Мария сообщила о планах сменить пол к 25 годам. При этом девушка не собирается делать операцию.