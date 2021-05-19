Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу

Москва, 19 мая. Российский актер Евгений Морозов, получивший наибольшую известность по роли в сериале «Зулейха открывает глаза», поддержал певицу Манижу после ее выхода в финал Евровидения.

Артист поделился с поклонниками своим впечатлением от номера исполнительницы, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе в Роттердаме. Морозов не смог сдержать слов восхищения и осыпал Манижу комплиментами.

«Великолепная, чуткая, сильная, животрепещущая! Вместо тысячи слов… И десятка тысяч мужчин!» — отметила звезда в публикации на своей странице в Instagram.

Маниже удалось пройти в финал конкурса, который состоится 22 мая. Первая участница Евровидения от России, певица Мария Кац, оценила шансы артистки на победу. По ее словам, в нынешнее время важна не столько сама песня, сколько манера исполнения и поведение участника. Поэтому, добавила исполнительница, она впервые не будет делать ставки.