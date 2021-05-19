Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным

Нью-Йорк, 19 мая. В округе Бруклин в Нью-Йорке группа мошенников обокрала фонд помощи больным COVID-19. Сделать это удалось при помощи фальшивых документов.

Шестерым из восьми обвиняемым в возрасте от 18 до 25 лет предъявлены обвинения в Бруклинском федеральном суде. Двое подозреваемых — 24-летний Армани Миллер и 19-летний Йохан Сантос все еще находятся на свободе, сообщает New York Post.

Предполагаемых преступников удалось задержать из-за фотографий в социальных сетях. Юноши выкладывали снимки, на которых хвастались большими стопками купюр.

Школьница из Великобритании скончалась во время экскурсии в Нью-Йорке. Девушка жаловалась учителям на недомогание и просила отвезти ее к врачу, но ее просьбы не были услышаны, сообщал ФАН.