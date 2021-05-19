Сергей Лазарев публично рассказал о чувствах к 50-летней Кудрявцевой

Москва, 19 мая. Популярный певец Сергей Лазарев трогательно поздравил телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения. Знаменитости поддерживают теплые дружеские отношения после расставания.

Звезда телевидения 19 мая отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. С днем рождения поспешил поздравить Кудрявцеву ее бывший возлюбленный, с которым после разрыва они остались друзьями.

Лазарев всегда трепетно относился к Кудрявцевой. Когда она попала в больницу, он поддерживал с ней связь и навещал ее. Поэтому не удивительно, что артист публично рассказал о чувствах к своей подруге.

«С днем рождения, дорогая и любимая Валерия Львовна! Без лишних слов! Просто [эмодзи в виде сердец]. Ты все знаешь», — написал Лазарев на своей странице в Instagram, разместив совместный снимок с Кудрявцевой.

Телеведущая не заставила себя ждать и ответила Лазареву взаимностью.

«Знаю и люблю тебя, спасибо, мой родной», — написала именинница.

Поклонники присоединились к поздравлению Лазарева и отметили, что они с Кудрявцевой были прекрасной парой. Некоторые также отметили, что ведущая совсем не выглядит на 50 лет.

Лазарев и Кудрявцева встречались с 2008 года по 2012 год. После расставания звезды смогли сохранить теплые отношения.