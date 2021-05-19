Убийства, пытки, связи с террористами: вышла книга о преступлениях западной коалиции в САР

Москва, 19 мая. В пресс-центре МИА «Россия сегодня» директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Дмитрий Саблин представили свою книгу «Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии».

В книге приведены факты и свидетельства противоправных действий коалиции во главе с Штатами. Более 100 сирийцев поделились своими трагическими рассказами о том, как в результате ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов США, а также действий управляемых ими боевиков были убиты их сыновья, дочери, отцы и матери, а сами они получили ранения. Важно отметить, что имена опрошенных жителей Сирийской Арабской Республики (САР) не скрываются авторами.

☝️ В @pressmia состоялась онлайн-конференция, в рамках которой представлена книга "Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии". В ней приводятся факты и свидетельства военных преступлений ведомой Вашингтоном коалиции в Сирии.



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Факты, представленные в книге, приводят неопровержимые доказательства того, что военное объединение во главе с Соединенными Штатами регулярно уничтожало сирийские больницы, школы, рынки, мечети и дома гражданских лиц, что в соответствии с международным гуманитарным правом квалифицируется как военные преступления.

«Каждый из этих людей обратился к нам с просьбой использовать эти материалы и в том числе использовать эти официальные показания для любых уголовных, любых юридических процессов в национальных либо международных судах», — уточнил Григорьев.

Дмитрий Саблин в ходе презентации отметил, что еще в 2016 году он со своим коллегой обещал президенту САР Башару Асаду написать такую книгу. На мероприятии также присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

Good lord! Amnesty International reports that at least 1,600 civilians were killed in Raqqa, Syria in 2017 by the U.S. led coalition. CIVILIANS! These indiscriminate attacks are war crimes & crimes against humanity. Who will be held accountable? Anyone? pic.twitter.com/rKRUTOxd04 — Dr. Craig Considine (@CraigCons) April 26, 2019

В первой главе книги рассказывается об авиационных ударах Международной коалиции по мирным гражданам. Жители, рассказавшие о преступных маневрах США и их союзников, подчеркивают, что во время интенсивных ударов по местному населению позиции боевиков либо отсутствовали вовсе, либо находились на безопасном расстоянии. Таким образом, возглавляемая Штатами коалиция намеренно бомбила общественную инфраструктуру и мирных жителей, прикрываясь борьбой с экстремистскими группировками.

Вторая глава отдельно посвящена судьбам женщин и детей, которым удалось пережить авиаудары коалиции. Очевидцы страшных событий рассказали о своих травмах и ранениях своих родственников. Пострадавшие отмечают, что при бомбежках объединения западных стран они находились в своих домах, в гостях у родственников или в местах скопления людей. Многие свидетели отмечают, что мирных граждан можно было отчетливо увидеть с воздуха, но авиация коалиции продолжала наносить удары.

Третья глава книги повествует о том, как ВВС Международной коалиции намеренно разрушили инфраструктуру Сирии, в частности больницы, школы, рынки, мечети и дома местных жителей. Сирийцы объясняют, что уничтожение гражданских объектов было намеренным планом американцев и других западных стран. Опрошенные перечисляют конкретные объекты и приводят доказательства того, как коалиция систематически наносила авиаудары по зданиям, в которых находились гражданские. В главе представлены картинки, демонстрирующие состояния домов и госучреждений до и после бомбежек США и их союзников.

Федеральное агентство новостей / Дмитрий Жаворонков

В четвертой главе книги речь идет об убийствах, изнасилованиях и пытках граждан САР со стороны проамериканских групп боевиков, которые были подготовлены, вооружены и чья деятельность оплачивались Вашингтоном. Эти данные подтверждаются докладами НПО и личными рассказами местных жителей.

Пятая глава сосредоточена на рассказах сирийцев, которые оказались под двойным ударом — террористических организаций и Международной коалиции. Пострадавшие подчеркивают, что практика американских авиационных ударов по мирным городам и деревням уже после ухода «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) носила повсеместный характер.

В шестой главе говорится о кампании дезинформации в западных СМИ, которые всячески пытались прикрыть противоправные действия коалиции и обвинить легитимное правительство Сирии в военных преступлениях, включая применение химического оружие в Думе. В книге на конкретных примерах представлены опровержения вбросов, которые тиражировались в американском и европейском медиапространстве.

Конфликт в Сирии, стартовавший как гражданский конфликт между легитимными властями арабской республики и их оппонентами, начался в 2011 году. Впоследствии кризис превратился в борьбу властей Дамаска с международными террористическими структурами. В конфликт вмешались западные страны и Турция, не имевшие на то мандата со стороны сирийского руководства. Президент республики Башар Асад не раз подчеркивал, что американские военные силы, сосредоточенные преимущественно в богатых нефтью районах, находятся на территории республики незаконно.

US coalition actions in Syria's Raqqah broke international law: Amnesty Internationalhttps://t.co/LvMpYt4dTr pic.twitter.com/ecODGCI1ln — Press TV (@PressTV) June 5, 2018

Интервенция США и их союзников началась в 2014 году нанесением авиаударов по объектам на сирийской территории в рамках военной операции против ИГ, однако впоследствии выяснилось, что жертвами авиаударов западной коалиции также становились мирные жители.

По сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в мае 2021 года коалиция увеличила интенсивность перемещений боевой техники и воздушных грузов на востоке САР, что на фоне санкций Вашингтона наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в стране. В недавнем совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии подчеркивается, что действия Штатов в подконтрольных им районах ведут к радикализации проживающих там жителей. Кроме того, Вашингтон продолжает проводить кампанию вбросов по дискредитации легитимных властей республики, вселяя страх в сирийских беженцев, намеревающихся вернуться на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.