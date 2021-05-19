Ольга Бузова намекнула подписчикам на обман со стороны Давида Манукяна

Москва, 19 мая. Фанатов озадачило новое фото певицы Ольги Бузовой с букетом, после чего они стали гадать, не появился ли у нее новый поклонник или она просто хочет задеть рэпера Давида Манукяна.

На фоне расставания звезд подпись к новой публикации оказалась не менее интересной, чем фото с букетом роз. Музыкальная исполнительница призвала подписчиков не верить словам людей, а оценивать их только по поступкам. Хотя, призналась Бузова, она до сих пор не теряет надежды, что данные когда-то обещания исполнятся.

«Только действия человека расскажут вам о его личности и его отношении к вам. Не верьте словам. Давно это поняла, но все равно верю», — написала артистка.

Подписчики увидели в тексте намек на обман со стороны Манукяна. Пара со скандалом рассталась в январе этого года. Некоторые фанаты предположили, что у Бузовой появился новый ухажер, который оказывает ей знаки внимания и хочет доказать серьезность своих намерений.

Манукян тоже заставил своих фолловеров думать о продолжении общения с Бузовой. Он опубликовал новый ролик, которым, как посчитали фанаты, намекнул на посещение звезды после экстренной госпитализации.