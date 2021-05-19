Умерла актриса и радиоведущая Галина Новожилова

Москва, 19 мая. Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

О случившемся сообщили в Российском академическом молодежном театре, где она проработала в период с 1945 по 2003 год. Время и место похорон будут названы позднее.

Новожилова сыграла более 60 ролей в театре, а также снималась в кино. Артистка была ведущей программ «С добрым утром!», «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио.

Еще одна актриса Татьяна Проценко, получившая известность благодаря роли в советской киносказке «Приключения Буратино», умерла на 54-м году жизни, сообщал ФАН. Женщина на протяжении трех лет боролась с онкологией.