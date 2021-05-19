Щенок бордер-колли заступил на службу в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбург, 19 мая. Шестимесячного щенка бордер-колли по кличке Тара взяли на службу в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Сейчас собака проходит специальную подготовку.

Пса привезли в воздушную гавань Екатеринбурга из Сыктывкара. В ее родословной отметилось несколько поколений предков, посвятивших жизнь работе в поисково-спасательных подразделениях.

Начальник Кинологического подразделения службы авиационной безопасности аэропорта Ирина Калугина объяснила, что бордер-колли представляет собой породу собак среднего роста. Однако в этом кроется их несомненный плюс. К тому же Тара не агрессивная и обладает хорошим потенциалом для дрессировки.

Петербургские кинологи тем временем рассказали, как щенков тестируют для работы в службе. Собаки выполняют специальный тест, состоящий из шести этапов.