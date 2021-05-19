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19 мая 21:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
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20:53
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20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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В Чехии назвали причину, по которой не получится приобрести российские истребители

Армия
В Чехии назвали причину, по которой не получится приобрести российские истребители
pixabay.com

Прага, 19 мая. Прага готовится обновить воздушный парк, однако приобрести у России мощную военную технику не получится, передает чешское издание iDnes.

Российские военные самолеты пользуются популярностью на международном рынке вооружений. Однако не все страны могут купить эту боевую технику. Например, у Чехии не выйдет приобрести желанные истребители Су-35С, Су-30 или Су-57.

Контракт Праги на поставку шведских JAS 39 Gripen заканчивается через шесть лет, поэтому в стране вплотную поднимется вопрос о закупке новых военных самолетов. При этом чешские пилоты до сих пор весьма тепло отзываются о полетах на фронтовых истребителях МиГ-29.

Однако попадание Чехии в список недружественных стран России обернулось тем, что Прага больше не сможет приобрести военную технику у Москвы.

Ранее профессор и публицист Виталий Тепикин заявил, что Чехия уже жалеет о включении в список недружественных стран РФ. По его словам, превращение в недругов из бывших друзей является ошибкой.

Также замсекретаря Совбеза Российской Федерации Сергей Вахруков назвал условие для попадания в этот недружественный список, передает сайт 360tv.ru.

чехия су-35с истребители
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