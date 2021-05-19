В Чехии назвали причину, по которой не получится приобрести российские истребители

Прага, 19 мая. Прага готовится обновить воздушный парк, однако приобрести у России мощную военную технику не получится, передает чешское издание iDnes.

Российские военные самолеты пользуются популярностью на международном рынке вооружений. Однако не все страны могут купить эту боевую технику. Например, у Чехии не выйдет приобрести желанные истребители Су-35С, Су-30 или Су-57.

Контракт Праги на поставку шведских JAS 39 Gripen заканчивается через шесть лет, поэтому в стране вплотную поднимется вопрос о закупке новых военных самолетов. При этом чешские пилоты до сих пор весьма тепло отзываются о полетах на фронтовых истребителях МиГ-29.

Однако попадание Чехии в список недружественных стран России обернулось тем, что Прага больше не сможет приобрести военную технику у Москвы.

Ранее профессор и публицист Виталий Тепикин заявил, что Чехия уже жалеет о включении в список недружественных стран РФ. По его словам, превращение в недругов из бывших друзей является ошибкой.

Также замсекретаря Совбеза Российской Федерации Сергей Вахруков назвал условие для попадания в этот недружественный список, передает сайт 360tv.ru.