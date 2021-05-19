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19 мая 21:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:36
Общество
Мэр Рио-де-Жанейро получил штраф за отсутствие маски в баре
21:29
Происшествия
Риски самые высокие за 11 лет: в Прикамье произошел крупнейший за 6 лет лесной пожар
21:26
Латинская Америка
Власти Аргентины приостановили экспорт говядины
21:20
ЦАР
Захаров призвал жителей ЦАР к бдительности в связи с использованием мин боевиками
21:19
Политика
Госдеп: США используют все инструменты для остановки строительства «СП-2»
21:05
Шоу-бизнес
Орбакайте раскрыла главные советы, которые ей давала Алла Пугачева
21:04
Армия
Истребитель Су-27 сопроводил американский бомбардировщик над Балтикой
21:03
Шоу-бизнес
Полина Гагарина встревожила фанатов синяками по всему телу
21:00
Общество
Эксперт раскрыл, с какими сложностями столкнется Крым при создании новых водохранилищ
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20:54
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20:50
Происшествия
В Невском районе Петербурга зафиксировали нарушение порядка обращения с отходами
20:50
Армия
Баранец предостерег НАТО от последствий полетов дронов Альянса у границ государства
20:47
Шоу-бизнес
Певица Деми Ловато отказалась от женского пола
20:45
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» Евгений Морозов поддержал Манижу
20:43
Общество
Часть государственного заказника в Крыму чуть не продали ради VIP-пляжа у Балаклавы
20:42
Общество
Донской предприниматель похитил 430 млн рублей и получил шесть лет тюрьмы
20:41
Происшествия
Жители Нью-Йорка украли 2 млн долларов из фондов помощи коронавирусным больным
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Ольга Орлова сравнила «перекачанных» участниц «Дома-2» с артистами травести-шоу

Шоу-бизнес
Ольга Орлова сравнила «перекачанных» участниц «Дома-2» с артистами травести-шоу
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 19 мая. Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова критично высказалась об увлечении молодых участниц проекта «уколами красоты», которые делают их старше.

Продюсеры обновленной телестройки, которая теперь выходит в эфир на телеканале «Ю», выступают за натуральную красоту и выдвигают новые требования к участникам — вести здоровый образ жизни, рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».

Однако участницы «Дома-2» чересчур увлекаются инъекционной косметологией и идут на процедуры, не спросив мнения старших. По мнению Орловой, менять что-то в себе или нет — это выбор каждого, но, на ее взгляд, молодые девушки не знают меры и поэтому выглядят намного старше своих лет. «Перекачанных» участнниц шоу она сравнила с артистами травести-шоу.

«И когда, действительно, ты понимаешь, что была вот такая здесь участница, а потом через месяц она сделала себе все на лице. И ты понимаешь, что это ужас... Ну, я просто не хочу быть грубой, если честно, но это какое-то травести-шоу», — считает Орлова.

Певица не против небольших изменений, но кардинально менять свою внешность не стоит, заявила ведущая в интервью каналу «Ю» в Instagram.

Артистка сама попала под шквал критики, но не из-за «уколов красоты», а из-за фотосессии в военной форме 9 Мая. Пользователи сочли подобное неуместным и неправильным.

дом-2 пластика орлова
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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Орлова сравнила «перекачанных» участниц «Дома-2» с артистами травести-шоу
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