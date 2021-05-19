Ольга Орлова сравнила «перекачанных» участниц «Дома-2» с артистами травести-шоу

Москва, 19 мая. Певица, ведущая «Дома-2» Ольга Орлова критично высказалась об увлечении молодых участниц проекта «уколами красоты», которые делают их старше.

Продюсеры обновленной телестройки, которая теперь выходит в эфир на телеканале «Ю», выступают за натуральную красоту и выдвигают новые требования к участникам — вести здоровый образ жизни, рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».

Однако участницы «Дома-2» чересчур увлекаются инъекционной косметологией и идут на процедуры, не спросив мнения старших. По мнению Орловой, менять что-то в себе или нет — это выбор каждого, но, на ее взгляд, молодые девушки не знают меры и поэтому выглядят намного старше своих лет. «Перекачанных» участнниц шоу она сравнила с артистами травести-шоу.

«И когда, действительно, ты понимаешь, что была вот такая здесь участница, а потом через месяц она сделала себе все на лице. И ты понимаешь, что это ужас... Ну, я просто не хочу быть грубой, если честно, но это какое-то травести-шоу», — считает Орлова.

Певица не против небольших изменений, но кардинально менять свою внешность не стоит, заявила ведущая в интервью каналу «Ю» в Instagram.

Артистка сама попала под шквал критики, но не из-за «уколов красоты», а из-за фотосессии в военной форме 9 Мая. Пользователи сочли подобное неуместным и неправильным.