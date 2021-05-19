Канье Уэст растолстел до 136 кг после разрыва с Кардашьян

Вашингтон, 19 мая. Известный рэпер Канье Уэст сильно прибавил в весе после расставания со звездой американского телевидения Ким Кардашьян. Он растолстел до 136 килограммов.

Друзья знаменитости бьют тревогу: у Уэста «дикое переедание». Из-за этого у артиста могут возникнуть проблемы со здоровьем, считают близкие рэпера. По их словам, хип-хоп-исполнитель за один прием пищи может съесть шесть тысяч калорий.

«Он может съесть шесть или семь пирожков с сосисками, 10 или 12 ломтиков бекона, четыре картофельных оладьи, стопку блинов и все еще останется голодным!» — приводит Gossip Cop слова инсайдера.

Собеседники портала утверждают, что рэпер пьет кофе с огромным количеством сахара, молочные коктейли, апельсиновый сок. Кроме того, артист перекусывает нездоровой пищей: чипсами, конфетами, арахисом и мороженым. Такая любовь к неправильному питанию привела Уэста к новой форме: артист растолстел до 136 килограммов.

Ким Кардашьян, когда была в отношениях с Канье Уэстом, контролировала его пристрастие к нездоровой пище. Но после того, как пара рассталась, рэпер перестал держать себя в руках.

Новости о разводе звезд появились прошлой зимой. Супруги были вместе семь лет, в браке у них родились четверо детей.