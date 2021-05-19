Назван размер инвестиций "Россетей" в электроснабжение нефтяных месторождений

Москва, 19 мая. Компания «Россети» планирует вложить около 1 млрд рублей в реконструкцию подстанции, которая позволит обеспечить энергией два месторождения нефти.

Реконструкция подстанции «Батово», расположенной в ХМАО, потребует затрат в размере более миллиарда рублей. После завершения проекта «Россети» смогут подключить установки двух нефтяных месторождений (Кондинское, Чапровское) к электроснабжению. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что около 32 км линии электропередач будет сооружено согласно задуманному проекту. Помимо этого, организация расширит специальное распределительное устройство, а также автоматизирует работу оборудования для осуществления удаленного контроля.

«Россети» являются одним из самых крупных электросетевых операторов в мире. Компания обеспечивает электроэнергией 80 регионов на территории Российской Федерации.

Как указывается в данных Сообщества потребителей энергии, цена на электричество для промышленной отрасли в России обошла стоимость электроэнергии в ряде иностранных государств.