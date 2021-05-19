Юлия Такшина рассказала, как встреча с Аллой Пугачевой изменила ее жизнь

Москва, 19 мая. Популярная актриса Юлия Такшина рассказала, как встреча со знаменитой певицей Аллой Пугачевой изменила ее жизнь. Она забрала документы с журфака и поступила в театральное училище.

Такшина училась в Московском государственном университете (МГУ) на факультете журналистики. Она вместе с матерью, которая работала журналистом, ходила на различные мероприятии и пресс-конференции. Однажды девушка попала на встречу со звездой советской и российской эстрады, которая сильно изменила ее жизнь.

«Журналисты пытались выпытать у Примадонны какие-то подробности ее приватной жизни, но про творчество никто не спрашивал. Тогда я поняла, что мне не хотелось бы копаться в грязном белье незнакомых мне личностей», — приводит «ГлобалМСК.ру» слова актрисы.

Такшина поняла, что журналистика — это не ее. И спустя некоторое время после интервью Примадонны решила забрать документы из столичного вуза. После этого будущая артистка поступила в Щукинское театральное училище.

Актриса получила известность благодаря сериалу «Не родись красивой». На съемках она познакомилась с Григорием Антипенко, от которого у нее растут двое сыновей.