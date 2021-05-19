Жириновский заявил, что резиденция Ново-Огарево подойдет для встречи Путина и Байдена

Москва, 19 мая. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил с предложением о встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как считает парламентарий, Байдену не стоит лететь для встречи с Путиным в Женеву или другой европейский город.

«Пусть в Москву летит, в Ново-Огарево, заодно посмотрит красоты Подмосковья», — пишет Жириновский в Telegram-канале.

Ранее политолог и американист Константин Блохин заявил, что судьба возможного саммита Путина и Байдена будет решаться на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Энтони Блинкена. Эксперт обратил внимание на небольшое количество возможных тем для переговоров, так как США утверждают, что намерены сотрудничать с РФ в тех сферах, которые представляют интерес для Вашингтона.